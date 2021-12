Ligue 1 (J19) : Le Stade de Reims finit l'année par un match nul animé à Marseille (1-1)

C'est presque devenu une routine. Un match du Stade de Reims cette saison offre des émotions jusque dans les derniers instants. A Marseille, une fois de plus, les Rémois sont passés par tous les sentiments. C'est finalement le goût amer que les Rouge et Blanc sont sortis du Vélodrome. Pourtant, la partie a longtemps été compliquée pour les Rémois. Très rapidement, les Marseillais mettaient le pied sur le ballon et contraignaient les Rémois à courir beaucoup, dans le vide. Et si Guendouzi et Under étaient très actifs, les protégés d'Oscar Garcia demeuraient bien en place. Dans une telle configuration, il fallait aussi un grand Predrag Rajkovic pour retarder l'échéance. Face à Milik, Under et surtout devant Guendouzi par deux fois, le gardien rémois restait vigilant.

Et lorsque le Serbe semblait battu, c'est la barre transversale qui sauvait les Rémois. A dominer stérilement, les Marseillais se mettaient en danger. Sur un coup-franc rémois mal renvoyé par la défense phocéenne, Thomas Foket trouvait Yunis Abdelhamid au second poteau. Mais la tête du capitaine marnais ne trouvait pas le cadre. Le retour des vestiaires ne fait pas changer la physionomie de la rencontre, avec l'OM qui monopolise le ballon et le Stade de Reims brouillon en contre. Mais peu à peu, les Marseillais relâchent la pression. Entré en cours de jeu, Hugo Ekitiké pensait alors être l'homme providentiel en ouvrant le score cliniquement, à la réception d'un centre parfait de Ghislain Konan (75e).

fin de match folle

Les dernières minutes sont longues. Mais les Rémois semblaient tenir un nouvel exploit en terre marseillaise. A tel point que Bamba Dieng perdait ses nerfs et voyait rouge après un vilain tacle sur Thomas Foket. Le Stade de Reims pensait même obtenir un penalty en fin de match pour une faute sur Ekitiké. L'arbitre en décidait autrement après avoir visionné les images. Des images qu'il consultera également dans les arrêts de jeu pour offrir un penalty aux Olympiens. Dimitri Payet permettait ainsi aux deux équipes de se quitter sur un score de parité, le tout dans une fin brouillonne où les cartons tombaient comme la pluie. Si la frustration est légitime, le résultat n'est pas scandaleux. Surtout, il permet de quitter 2021 sans la défaite. Un point important qui permet au Stade de Reims de conclure la phase aller avec 23 points. Place désormais à quelques jours de repos et une nouvelle année.

. -

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Marseille font match nul 1-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : François Letexier

: François Letexier Spectateurs : 55 960

: 55 960 Buts - Ekitiké (75e) pour Reims, Payet (96e, sp)

- Ekitiké (75e) pour Reims, Payet (96e, sp) Avertissements : aux Marseillais Valentin Rongier (28e), Gerson (44e), Dimitri Payet (85e), Boubacar Kamara (98e) ; aux Rémois Moreto Cassama (82e), Yunis Abdelhalid (93e), Andreaw Gravillon (96e)

: aux Marseillais Valentin Rongier (28e), Gerson (44e), Dimitri Payet (85e), Boubacar Kamara (98e) ; aux Rémois Moreto Cassama (82e), Yunis Abdelhalid (93e), Andreaw Gravillon (96e) Exclusions : du Marseillais Bamba Dieng (85e) et du Rémois Andreaw Gravillon (98e)

: du Marseillais Bamba Dieng (85e) et du Rémois Andreaw Gravillon (98e) Marseille : Lopez - Luan Peres, Caleta-Car (Lirola, 91e), Saliba - Guendouzi, Kamara, Rongier - Under, Gerson (Dieng, 79e), Payet, Milik (De la Fuente, 67e). Entr. : Jorge Sampaoli

: Lopez - Luan Peres, Caleta-Car (Lirola, 91e), Saliba - Guendouzi, Kamara, Rongier - Under, Gerson (Dieng, 79e), Payet, Milik (De la Fuente, 67e). Entr. : Jorge Sampaoli Reims : Rajkovic – Konan, Gravillon, Abdelhamid (cap), M'Bow, Foket – Cassama (Diakité, 87e), Lopy, Kebbal (Locko, 46e) - Mbuku (Adeline, 60e), Touré (Ekitiké, 60e). Entr. : Oscar Garcia

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

à venir