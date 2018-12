Ligue 1 (J19) | Le Stade de Reims termine l'année par un nul dans un match fou contre Caen (2-2)

Reims, France

A défaut d'offrir une dernière victoire dans une année 2018 historique, le Père Noël a laissé aux spectateurs du Stade Delaune, des buts et du spectacle. Le score final est d'ailleurs symbolique de la physionomie de la rencontre : enlevée et décousue. A l'heure d'entamer sa dernière levée de l'année, les Rémois étaient pourtant décidés à vite régler l'affaire. Si un premier but était logiquement refusé pour hors-jeu, la situation suivante permettait à Hyun-Jun Suk d'enfin débloquer son compteur en profitant d'une bourde défensive normande (8e). Juste récompense d'une équipe rémoise qui avait jusque là confisqué le ballon aux visiteurs.

C'était sans compter sur des Caennais à réaction. Vite menés au score, les protégés de Fabien Mercadal jouaient plus haut face à des Rémois étonnamment fébriles. Sur sa première frappe cadrée, Casimir Ninga parvenait à égaliser. Troublés, les locaux peinent à retrouver leurs esprits. Pire, ils se rendent coupables d'une nouvelle erreur de marquage qui profite à Enzo Crivelli (1-2, 45e).

Le retour des vestiaires est plus enthousiasmants. Hyun-Jun Suk affaibli, Reims compte sur la percussion de Sheyi Ojo. Ses jeux de solistes perturbent la défense caennaise sans la prendre à revers. Il faut un beau coup-franc de Xavier Chavalerin pour que Bjorn Engels n'égalise de la tête (53e). Le match s'emballe alors. Les occasions fusent des deux côtés. Sheyi Ojo ratent deux face à face, tandis qu'Enzo Crivelli manque lui aussi un but tout fait. Les 11 tirs cadrés et les nombreux centres rémois n'y feront rien. Aucun autre but ne sera marqué. En concédant un match nul frustrant, la formation rémoise conclut l'année avec 26pts. Un total globalement satisfaisant qui porte le club champenois à la 9e place durant la trêve. Adieu 2018, c'était bien...

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Caen font match nul 2-2

Mi-temps : 1-2

Spectateurs : 11017

Arbitre : M. Jérôme Miguelgorry

Pelouse : bonne

Buts : Suk 8e), Engels (53e) pour Reims ; Ninga (28e), Crivelli (45e) pour Caen

Avertissements - aux Rémois Hyun-Jun Suk (1e), Yunis Abdelhamid (26e), Bjorn Engels (89e) ; aux Caennais Frédéric Guilbert (16e), Yoël Armougom (64e), Malik Tchokounté (89e).

Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao (cap), Chavalerin, Cafaro, (Martin, 70e), Doumbia, Suk (Ojo, 46e), Oudin. Entr. : David Guion

Caen : Samba - Baysse, Armougom, Guilbert, Diomandé, Sankoh, Khaoui (Joseph, 64e), Fajr (cap), Deminguet, Ninga (Imorou, 86e), Crivelli (Tchokounté, 79e), Entr. : Fabien Mercadal

