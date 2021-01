Ligue 1 (J19) | Le Stade de Reims termine la phase aller par une belle victoire contre Saint-Etienne (3-1)

A l'issue d'un match maîtrisé qu'il a vite fait pencher en sa faveur, le Stade de Reims a pris le meilleur sur Saint-Etienne, mercredi soir lors de la 19e journée de Ligue 1. Une victoire acquise avec sérénité et maturité. A la moitié du championnat, les Rémois sont 14e.

La joie de Mathieu Cafaro après le 3e but rémois face à St-Etienne

Les froides températures qui ont sévit à Delaune samedi soir n'auront pas eu raison des sourires qui réchaufferont les coeurs rémois. Mieux, ce sont les Rouge et Blanc qui ont vite climatisé les ardeurs de Stéphanois dont la possession fut trop longtemps stérile. Entre deux équipes seulement séparées d'un point au classement au coup d'envoi, la partie était vite rugueuse et hachée. Elle n'empêchait pas les deux équipes de conserver la volonté de se porter vers l'avant. Plutôt dominés en début de match, les Rémois évoluent en contre. Nathanaël Mbuku lance Thomas Foket dans le couloir droit. Son centre trouve la main de Mathieu Debuchy. Penalty indique l'arbitre. Une offrande que Boulaye Dia transforme sans trembler. Le meilleur buteur rémois récidivera quelques minutes plus tard, à la conclusion d'une action rondement menée côté gauche. Signe de la confiance retrouvée des Rémois.

Le retour des vestiaire est dans la même veine. Reims, sans la possession maîtrise sans difficulté les velléités. Face à des Stéphanois sans génie, les Rémois finiront par placer une banderille fatale à la suite d'un coup-franc contesté à l'entrée de la surface. Tiré par Mathieu Cafaro, le ballon est d'abord dévié par Mahdi Camara puis la transversale avant d'entrer dans le but. A 3-0, Reims peut voir venir. Il l'a fait avec maturité malgré une réduction du score évitable. A mi-parcours, les Rémois grimpent à la 14e place avec 21pts. Un bilan honorable quand on connaît son démarrage. Surtout, elle est gage d'une ambition retrouvée pour la suite.

. -

A Reims (stade Delaune), Reims bat St-Etienne 3-1

Mi-temps : 2-0

: 2-0 Arbitre : Florent Batta

: Florent Batta Buts - Dia (12e, sp, 36e), Cafaro (58e) pour Reims ; Abi (72e) pour St-Etienne

- Dia (12e, sp, 36e), Cafaro (58e) pour Reims ; Abi (72e) pour St-Etienne Avertissements - Aux Rémois Moreto Cassama (14e), Nathanaël Mbuku (32e) ; aux Stéphanois Ryad Boudebouz (10e), Arnaud Nordin (42e), Jessy Moulin (58e), Denis Bouanga (69e)

- Aux Rémois Moreto Cassama (14e), Nathanaël Mbuku (32e) ; aux Stéphanois Ryad Boudebouz (10e), Arnaud Nordin (42e), Jessy Moulin (58e), Denis Bouanga (69e) Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassamá (Munetsi, 56e), Chavalerin, Cafaro (Sierhuis, 84e) - Zeneli (Doumbia, 56e), M'Buku (Touré, 64e), Dia (Kutesa, 84e). Entr. : David Guion

: Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassamá (Munetsi, 56e), Chavalerin, Cafaro (Sierhuis, 84e) - Zeneli (Doumbia, 56e), M'Buku (Touré, 64e), Dia (Kutesa, 84e). Entr. : David Guion St-Etienne : Moulin - Trauco, Retsos (Sow, 46e), Moukoudi, Debuchy, Aouchiche (Hamouma, 46e), Youssouf, Camara, Nordin (Abi, 69e), Bouanga (Rivera, 84e), Boudebouz. Entr. : Claude Puel

. -

. -