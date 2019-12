Ligue 1 (J19) | Le Stade de Reims tient le choc contre Lyon (1-1) et finit 2019 avec le sourire

Reims, France

A l'heure du bilan tandis que 2019 a rendu son verdict, le Stade de Reims ne peut qu'être satisfait. Avec un record de points acquis à la trêve dans son ère moderne, et une 6e place qui offre un grand champ des possibles, les Rémois ont conclu l'année civile en offrant un visage plutôt fidèle à ce qu'il a proposé cette année : de la discipline, du caractère et un brin de réussite. Face à une équipe lyonnaise encore convalescente, les Rouge et Blanc ont pourtant subi en début de match. Beaucoup trop pour empêcher les Rhôdaniens d'ouvrir le score, tandis que Bertrand Traoré avait déjà flirté avec le poteau. Reims a plié mais n'a pas rompu totalement. Bien aidé aussi par une pression lyonnaise bien moins importante ensuite.

Un relâchement qui a permis aux Rémois de vite retrouver leurs esprits et leur sérénité. Mathieu Cafaro est le premier à lancer la révolte rémoise. Sans être ultra dominateur Reims refait surface, jusqu'à obtenir un penalty juste avant la pause, transformé par Mathieu Cafaro. Le retour des vestiaires va dans la continuité de ce qui a été proposé par les deux équipes en fin de première période. Des duels, de l'intensité, des possibilités de part et d'autre, mais des Rémois plus prompts à faire la différence. Il faut un bon Anthony Lopes pour repousser la tête décroisée de Rémi Oudin et un contre salvateur pour empêcher Yunis Abdelhamid de fusiller le gardien visiteur. C'est pourtant l'OL qui bénéficiera de la balle de match lorsque Moussa Dembélé était retenu irrégulièrement par un Axel Disasi en difficulté dans as surface. C'était sans compter la prestation XXL de Predrag Rajkovic qui en plus d'attirer tous les ballons, repoussait le penalty tiré par Dembélé (82e). Le score ne bougera pas, et Reims reste invaincu depuis début novembre. Une régularité qui lui permet d'être l'invité surprise du top 6. Les perspectives sont belles et les défis nombreux, de quoi imaginer 2020 pétillant.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Lyon font match nul 1-1

Spectateurs : 17257

: difficile Buts - Cafaro (44e, sp) pour Reims ; Tousart (9e) pour Lyon

Avertissements - aux Rémois Axel Disasi (8e) et Xavier Chavalerin (36e) ; aux Lyonnais Houssem Aouar (20e), Marcelo (41e), Jean Lucas (87e).

- aux Rémois Axel Disasi (8e) et Xavier Chavalerin (36e) ; aux Lyonnais Houssem Aouar (20e), Marcelo (41e), Jean Lucas (87e). Reims : Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid (c), Foket – Munetsi, Chavalerin – Dingomé (Donis, 51e), Doumbia (Kutesa, 74e), Cafaro, Oudin (Sissoko, 85e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid (c), Foket – Munetsi, Chavalerin – Dingomé (Donis, 51e), Doumbia (Kutesa, 74e), Cafaro, Oudin (Sissoko, 85e). Entr. : David Guion Lyon : Lopes - Denayer (c), Marcelo, Tete (Rafael, 45e), Cornet, Thiago Mendes, Tousart, Aouar (Jean Lucas, 74e), Terrier, Dembélé, Traoré (Cherki, 87e). Entr. : Rudy Garcia

