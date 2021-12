Ligue 1 (J19) | Le Stade de Reims touché par le Covid-19 avant son déplacement à Marseille (21 heures)

Pour ce dernier match de l’année, pas moins de 4 joueurs déclarés positifs et 2 membres du staff n’ont pas pu se déplacer dans la cité phocéenne. L’équipe sera diminuée face au 2e du championnat.

C’est la mauvaise nouvelle qui s’est finalement confirmée au fil des heures. Depuis lundi, le club rémois était dans l’inquiétude après que le test PCR d’un joueur se soit révélé positif. Plusieurs tests PCR sur l’ensemble de l’effectif et des joueurs, mais aussi un test antigénique effectué ce matin avant de partir à Marseille a donc confirmé le verdict : quatre joueurs de l'effectif sont positifs et n’ont pas pris l’avion. Deux membres du staff sont également touchés. Tous les autres joueurs testés sont négatifs. On peut donc parler d’un mini-cluster, même s’il reste limité en nombre.

Le club n’a pas communiqué le nom des joueurs concernés pour préserver le secret médical. Mais un groupe élargi à 24 noms avait été diffusé hier afin de prévoir cette mauvaise nouvelle. Quatre d’entre eux ne sont pas du déplacement et ont été placés à l'isolement dès les premiers résultats positifs. Deux joueurs de Pro 2, Diakité et Cervantes, sont venus renforcer le groupe qui est donc parti à 22 à Marseille en avion ce matin.

Le Stade de Reims est donc à son tour touché au moment de finir son année, à l’image des Girondins de Bordeaux qui, hier, déploraient 14 cas positifs et se demandaient hier si le match face à Lille ce soir allait bien pouvoir se tenir. Il aura bien lieu. Pour rappel, le protocole sanitaire de la LFP prévoit que 20 joueurs dont un gardien de but doivent être disponibles sur une liste de 30, éditée en début de saison. A moins de 20 joueurs, le match peut être reporté. Le Stade de Reims jouera donc son match face à l’Olympique de Marseille ce soir au Stade Vélodrome, mais il sera fortement diminué.