Face aux Lyonnais, les Rémois ne seront pas favoris mais ils auront un public derrière eux et surtout une casquette de "croqueurs" de grosses cylindrés de ce championnat. Un succès permettrait à Reims de valider un excellent début de saison.

Ligue 1 (J19) | Le Stade de Reims veut finir l'année en beauté face à Lyon et éviter l’embûche de Noël (20h45)

Reims, France

Ce doit la force de l’habitude, comme si les choses tombaient sous le sens. Après avoir battu Marseille, Le Paris Saint-Germain, Rennes, Lille et Saint-Etienne, les Rémois apparaissent comme un favoris au moment d’affronter une équipe lyonnaise diminuée. Reste que Lyon se présente comme une équipe du Top 16 européen, qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions avec en perspective, une double confrontation contre la Juventus de Turin au mois de février. Et puis même diminué par les absences de Memphis Depay, Jeff-Reine Adelaïde ou encore Léo Dubois, Lyon affichera une composition d'équipe supérieure aux Rémois sur le papier. Non le Stade de Reims n'est pas favoris face à Lyon ce samedi soir. Il a juste envie d'enflammer son stade qui aura enfilé son habit de gala avec près de 19 000 spectateurs annoncés. Une de ces soirée de fête où les joueurs rémois sont poussés pour aller décrocher des montagnes. Les Rémois ont une énorme envie de finir cette année en beauté avec un nouveau succès qu'ils espèrent bien laisser au pied du sapin de leurs supporters.

