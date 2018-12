Ligue 1 (J19) | Le Stade de Reims veut terminer son année 2018 en beauté face au SM Caen (21h)

Les Rémois disputent un dernier match sur leur pelouse qui sera aussi le dernier de la phase aller du championnat. Un succès face aux Normands permettrait de mettre un terme à une année exceptionnelle et de faire un pas de plus vers l’objectif du maintien.

Reims, France

L'année 2018 restera certainement comme l'une des plus abouties du Stade de Reims depuis bien longtemps. Après avoir survolé la Ligue 2, battant de nombreux records comme celui du nombre de points à l'issue du championnat, les Rémois ont plutôt bien entamer celle de Ligue 1 avec un minimum de 25 glanés au cours des 18 premiers matches de la saison. Une équipe qui a évolué au fil des rencontres et qui a su rivaliser avec les meilleurs. Seul finalement le secteur offensif laisse encore les supporters sur leur faim, même si la défense proposée a permis de se placer dans la première partie du tableau. Et ce n'est pas tout a fait fini puisque Reims à l'occasion ce samedi d'avancer un peu plus au classement mais aussi en terme de points. Une victoire face à Caen permettrait d'afficher 28 points au compteur, soit plus des 2/3 des points nécessaires pour assurer le maintien en Ligue 1 à l'issue de la saison. Avec aussi l'envie de terminer sur une bonne note cette année 2018 exceptionnelle.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - SM Caen

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Pablo CHAVARRIA (ischio), Patrick BAHANACK (choix), Axel DISASI (choix), Hassane KAMARA (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Romain METANIRE (choix), Virgile PINSON (choix).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour la rencontre face à @SMCaen - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce samedi à partir de 20h30#SDRSMC#FBsportpic.twitter.com/O0iJ5QIwZk — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 21, 2018

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion rappelle que malgré le bon début de saison, le maintien est loin d’être acquis #SDRSMC#FBsportpic.twitter.com/druIDuG86h — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 21, 2018