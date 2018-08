Reims, France

Drôle de hasard. Il y a un peu plus de deux ans, en mai 2016, le Stade de Reims accueillait l'Olympique Lyonnais lors de la 38e et dernière journée du championnat de Ligue 1. David Guion était entraîneur, appelé pour remplacer Olivier Guégan quelques semaines plus tôt. Les Rémois s'imposaient 4 buts à 1 dans un match plein de panache, mais ce succès n'était pas suffisant pour se maintenir. C'est donc aujourd'hui le dernier match de Ligue 1 en date du Stade de Reims. Et c'est donc à nouveau face à Lyon que Reims retrouve l'élite du football français dans son stade. Avec toujours David Guion à sa tête même si entre temps, ce dernier a réalisé une saison éblouissante en offrant la remontée et un titre de Champion de France de Ligue 2 au club.

Ce premier rendez-vous à Delaune s'annonce toutefois délicat. On devrait être assez loin de ce score de 4 à 1 du mois de mai 2016. D'abord parce que Lyon arrivera avec d'autres ambitions, et puis ce Lyon là a grandi, a mûri, avec des joueurs et un effectif dignes des plus grands clubs français. 3e du dernier championnat, les Gones disputeront la Ligue des Champions cette saison et ils espèrent bien titiller longtemps le Paris Saint-Germain dans la quête du titre. Les Rémois seront loin d'être favoris face à une telle armada. Mais ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de déjouer les pronostics...

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Moussa DOUMBIA, Rémi OUDIN, Grejohn KYEI, Hyun-Jun SUK.

Absents : Tristan DINGOME (reprise), Patrick BAHANACK (choix), Hendrick CAKIN (instance de départ), Hassane KAMARA (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Anatole NGAMUKOL (instance de départ).

