Ligue 1 (J2) : avec Chafik et sans Diop contre Lyon, Aníbal Chalá et Jonathan Panzo en approche

Un sacré morceau, presque d'entrée ! Le DFCO se déplace à Lyon pour la deuxième journée de Ligue 1, vendredi 28 août 2020, une semaine après la défaite (1-0) contre le SCO d'Angers. L'Olympique lyonnais, de son côté, débute son championnat contre Dijon, puisque le premier match contre Montpellier a été décalé. Les Dijonnais sont invaincus en championnat dans le Rhône depuis 2017. La saison passée, les Rouges avaient ramené le point du match nul (0-0).

Encore des absents

Coté effectif, le DFCO devra toujours faire sans plusieurs joueurs. En défense Senou Coulibaly et Glody Ngonda sont blessés. Fouad Chafik en revanche est de retour, il "s'est entraîné cette semaine et sera opérationnel contre Lyon", a indiqué l'entraîneur dijonnais Stéphane Jobard. Au milieu, Pape Cheikh Diop, prêté par Lyon, ne pourra pas jouer, en vertu d'un accord passé entre les deux clubs au moment de la signature du contrat. Devant, Mama Baldé et Julio Tavares seront également absents - Tavares étant en plus sur le départ.

Des nouvelles du mercato

Stéphane Jobard en a dit davantage sur les futures recrues. Les deux défenseurs Aníbal Chalá et Jonathan Panzo "sont dans les locaux" et "passent leur visite médicale". Ils n'ont pour l'instant pas signé leurs contrats. L'entraîneur dijonnais qui espère toujours deux recrues offensives.