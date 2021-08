Ligue 1 (J2) | Le Stade de Reims concède le nul contre Montpellier à l'issue d'un match spectaculaire (3-3)

Le public rémois n'avait plus vécu pareil scénario depuis bien longtemps. Déjà heureux de retrouver les travées de Delaune après près d'un an d'absence, les spectateurs de Delaune se sont enthousiasmés à l'idée de vivre un match riche en rebondissements. Dès le coup d'envoi, les protégés d'Oscar Garcia montraient leurs vélléités offensives. De quoi oublier trop vite les valeurs défensives qui faisaient encore la force du groupe la semaine passée à Nice. Et sur un corner héraultais, un cafouillage profitait à Nicolas Cozza, qui fusillait Predrag Rajkovic à bout portant. La réaction rémoise est immédiate. Trouvé sur le front de l'attaque, Hugo Ekitiké fait preuve d'un bel altruisme pour servir Moreto Cassama et lancer un match fou.

Dans une rencontre rythmée, le milieu de terrain récidivait vingt minutes plus tard grâce à un exploit personnel qui retournait Delaune. Bien lancés, les Rémois repartaient pourtant aux vestiaires avec un but de débours. La faute à deux grossières erreurs avant la pause qui offraient deux buts évitables aux Montpelliérains. Revenus avec de meilleures intentions après la pause, les Rémois ne perdaient pas leur allant offensif, boostés par l'entrée d'Ilan Kebbal. Percutant, le jeune ailier rémois a éclaboussé la fin de match par ses déboulés du côté droit, jusqu'à égaliser d'un joli tir à 25 mètres. A 3-3, Delaune poussait, et Ilan Kebbal, encore lui, était tout proche de faire chavirer le stade. Mais son ultime tentative était repoussée par le poteau. Un match fou et un partage des points logiques entre deux équipes audacieuses. De quoi imaginer encore beaucoup d'émotions dans les prochains mois. A commencer par Metz, dimanche prochain, en Lorraine.

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims et Montpellier font match nul 3-3

Arbitre : Jérémy Stinat

: Jérémy Stinat Buts - Cassama (7e, 26e), Kebbal (83e) pour Reims ; Cozza (5e), Delort (38e), Laborde (43e) pour Montpellier

- Cassama (7e, 26e), Kebbal (83e) pour Reims ; Cozza (5e), Delort (38e), Laborde (43e) pour Montpellier Avertissements : au Rémois Mathieu Cafaro (32e) et Bradley Locko (49e) ; au Montpelliérain Thuler (25e)

: au Rémois Mathieu Cafaro (32e) et Bradley Locko (49e) ; au Montpelliérain Thuler (25e) Reims : Rajkovic - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Foket, Locko (Kebbal, 55e), Cassama (Berisha, 70e), Chavalerin - Mbuku (Munetsi, 55e), Cafaro (Touré, 55e), Ekitiké (Sierhuis, 70e). Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Foket, Locko (Kebbal, 55e), Cassama (Berisha, 70e), Chavalerin - Mbuku (Munetsi, 55e), Cafaro (Touré, 55e), Ekitiké (Sierhuis, 70e). Entr. : Oscar Garcia Montpellier : Bertaud - Cozza, Sakho, Thuler, Sambia (Souquet, 73e) - Savanier (Ristic, 90e), Ferri, Wahi (Estève, 46e), Mollet (Leroy, 74e) - Laborde (Makouana, 79e), Delort. Entr. : Olivier Dall'Oglio

