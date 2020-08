Ligue 1 (J2) | Le Stade de Reims retrouve Delaune pour un duel entre européens face à Lille (13h)

Evidemment, dire qu'il s'agit d'un duel entre équipes européennes, est un raccourci un peu rapide. A défaut des Rémois qui vont redécouvrir l'Europe à travers la phase de qualification de la Ligue Europa, Lille est une équipe au statut assumé d'européen. Régulièrement qualifié pour les phases de groupe depuis plusieurs saisons, le LOSC a disputé la Ligue des Champions la saison dernière, et se situe clairement comme une équipe du Top 5 de la Ligue 1. Lors de la première journée, les 2 équipes ont fait match nul, à domicile face à Rennes (1-1) pour les Lillois, et sur la pelouse de Monaco (2-2) côté rémois. Pour le Stade de Reims, ce match sera la premier en compétition depuis le 7 mars dernier et une victoire face à Brest. Avec évidemment cette jauge à 5000 spectateurs maximum qui risque de ternir l'ambiance et la ferveur derrière l'équipe, peut-être au moment les plus difficiles de la rencontre. A noter l'absence de Thomas Foket qui est blessé aux adducteurs.

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardennes, ce dimanche à partir de 12h30

Les groupes

Le programme de la 2e journée de Ligue 1