Ligue 1 (J2) | Le Stade de Reims retrouve son public et... El Bilal Touré face à Montpellier (15 heures)

Il n'est pas attendu comme le "Messi", mais son arrivée au Stade Delaune devrait susciter autant d'agitation que la star du PSG... Mais pas vraiment pour les mêmes raisons. El Bilal Touré est donc rentré dans le rang, il a retrouvé un comportement plus en adéquation avec son statut. En début de semaine, il a rejoint ses coéquipiers à l'entraînement. Il s'est exprimé devant le groupe et à demandé "pardon" à son entraîneur. Depuis le début de la saison, l'attaquant malien avait refusé de reprendre, demandant expressément son départ. Il s'était mis en faute en "séchant" la préparation et le stage au Touquet. Déçu par son temps de jeu et par son statut au club, ayant peut-être un peu vite oublier que Boulaye Dia parti, une place en or se libérait. Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, était resté ferme sur ce dossier il y a 15 jours : "El Bilal laisse entendre que, selon lui, l'entraîneur ne le faisait pas jouer l'année dernière parce qu'il avait des directives de la direction, en l'occurrence de moi pour faire jouer Boulaye Dia, ce qui est archi faux. Donc, je ne sais pas si c'est vrai puisque je n'ai pas eu la position de l’entraîneur (NDLR : David Guion) et donc lui se sert de cette information pour dire qu'il veut quitter le club. Mais malheureusement pour lui, on connait ma façon de voir les choses. Il y a des joueurs qui avaient des bons de sortie, il y en a qui ont des bons de sortie, lui n’en n’a pas."

El Bilal Touré a donc mis un terme à sa "grève" qui l'emmenait de toute façon dans le mur avec ses 3 ans de contrat. Le capitaine du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid, a également œuvré pour ramener le jeune joueur de 19 ans à la raison. La bonne surprise est qu'El Bilal n'est pas resté inactif pendant cette période. Il est apparu en bonne forme physique au point d'être retenu dans le groupe pour le match face à Montpellier ce dimanche. Ce qui ne lui donne pas l'assurance d'être sur la feuille de match, ni de jouer pour autant. Mais l'entraîneur rémois Oscar Garcia a besoin de son attaquant, dans ce secteur qui a montré quelques carences la semaine dernière à Nice et qui va devoir se mettre en place.

Alors El Bilal Touré sera donc de retour, comme le public. S'il devait jouer, les supporters auront forcement un message à lui faire passer. Le joueur rémois sait déjà comment il pourra leur répondre, devant le but adverse...

-> Stade de Reims - Montpellier - Coup d'envoi à 15 heures. A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14 heures.