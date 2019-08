Ligue 1 (J2) | Le Stade de Reims se heurte au mur alsacien (0-0)

Reims, France

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Strasbourg a obtenu à Reims ce qu'il était venu chercher. Un match nul 0 à 0 et puis c'est tout. Strasbourg s'est contenté de défendre pendant les 90 minutes de cette rencontre, avec quelques coups d'éclats qui auraient pu transformer cette opération en hold-up parfait. Les Rémois eux ont tenté, mais se sont heurtés au bloc défensif très dense des Alsaciens. On retiendra cette passe en profondeur de Moussa Doumbia en direction de Xavier Chavelerin qui seul face au gardien strasbourgeois, a vu ce dernier repousser sa tentative. Les Strasbourgeois ont eu aussi une grosse occasion, une tête à bout portant de Djikou superbement repoussée par le gardien rémois Predrag Rajkovic. Les Rémois se sont créés une dernière occasion dans les dernières secondes du match, une frappe de Rémi Oudin qui est passé juste à côté du but de Mats Sels. Le Stade de Reims a su inspirer le respect de ses adversaires puisque les Alsaciens sont venus craintifs pour défier les Rémois. Et Reims a su se battre sans le regret de surprendre en encaissant un but, comme cela a été parfois le cas la saison dernière.

LA FICHE TECHNIQUE

A Reims (Stade Auguste-Delaune), Reims et Strasbourg font match nul 0 à 0 (0-0)

Arbitre : Florent Batta

Possession de balle : Reims : 58 % - Strasbourg : 42 %

Avertissements : A Reims: Doumbia (37), Kamara (54)

Reims : Rajkovic - Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket - Oudin, Chavalerin, Dingome (Hyun Jun Suk 66e), Romao (cap), Doumbia (Mbuku 79e) - Dia

Entraîneur : David Guion

Strasbourg : Sels - Djiku, Mitrovic (cap), Simakan, - Ndour, Bellegarde (Liénard 90+2e), Martin, Sissoko, Lala - Thomasson (Da Costa 79e), Ajorque (Mothiba 68e)

Entraîneur : Thierry Laurey

