Reims, France

-

A Reims (Stade Auguste Delaune), le Stade de Reims bat Lyon

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Spectateurs : 18.917

: 18.917 Arbitre : M. Ruddy Buquet

M. Ruddy Buquet Pelouse : moyenne

: moyenne But - Chavarria (32e) pour Reims

Chavarria (32e) pour Reims Avertissements - aux Rémois Xavier Chavalerin (83e) et Hyun-Jun Suk (91e)

aux Rémois Xavier Chavalerin (83e) et Hyun-Jun Suk (91e) Reims : E. Mendy - Konan, Fontaine, Abdelhamid, Métanire - Chavalerin, Romao, Martin (cap) (Mbemba, 69e), Doumbia, Oudin (Cafaro, 75e), Chavarria (Suk, 81e). Entr. : David Guion

: E. Mendy - Konan, Fontaine, Abdelhamid, Métanire - Chavalerin, Romao, Martin (cap) (Mbemba, 69e), Doumbia, Oudin (Cafaro, 75e), Chavarria (Suk, 81e). Entr. : David Guion Lyon : Gorgelin - F. Mendy, Morel, Marcelo (cap), Dubois (Rafael, 83e), Tousart, Aouar (Terrier, 66e), Ndombélé, Mariano Diaz (Cornet, 65e), Depay, Traoré. Entr. : Bruno Génésio.

C'était un match de gala comme Delaune les aime.

Les premières minutes sont fermées. Face à la possession lyonnaise, les Rémois s'appliquent à enchaîner rapidement la transition défense / attaque lorsqu'ils récupèrent le ballon. A ce jeu, Pablo Chavarria (5e) puis Rémi Oudin (11e) sont les premiers à se montrer dangereux. Rigoureux et appliqués derrière malgré l'activité de Memphis Depay, les Rouge et Blanc contraignent les Rhodaniens à frapper de loin, sans mettre Edouard Mendy en danger. Mieux, les Rémois profitent de chaque opportunité. Sur l'une d'elle à la demie heure de jeu, Ghislain Konan gagne son duel côté gauche et adresse un centre parfait pour Pablo Chavarria qui ajuste Mathieu Gorgelin pour enflammer Delaune (1-0).

Logiquement, Lyon sort des vestiaires avec des velléités offensives plus intenses. Sur le reculoir, les Rémois demeurent vigilants, forts d'une solidarité et d'une combativité sans faille. Les minutes sont longues et si en contre, Moussa Doumbia puis Suk manquent de finition, les Lyonnais n'ont de cesse de pousser. Il faut encore les gants d'un Edouard Mendy de haut niveau pour repousser la frappe de Depay (72e) et Cornet (89e). La défense, héroïque ne cèdera pas. En prenant 6 points en deux matchs, le Stade de Reims est le premier promu à remporter ses deux premiers matchs en Ligue 1 depuis Monaco en 2013. Les