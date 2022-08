Ligue 1 (J2) : Le Stade de Reims sombre à domicile face à Clermont (2-4)

La joie d'Andric, le buteur clermontois, et la détresse du Rémois Balogun, malgré son but, lors de la défaite rémoise 4-2 face à Clermont

Il y a des scénarios de match qui laissent des traces. Celui entre le Stade de Reims et Clermont pourrait bien en faire partie. Et pour cause. Après 45 minutes globalement positives, les Rémois ont totalement éteint la lumière ensuite, perdus après l'exclusion d'un des leurs. De quoi s'interroger sur la force mentale d'une équipe jeune et encore peu expérimentée. Les intentions étaient pourtant prometteuses. Dès les premières secondes, Mitchell Van Bergen trouvait la profondeur côté droit et centrait instantanément, sans réussite. Des velléités toutefois gâchées par un déchet technique qui offrait un spectacle peu enthousiasmant. La lumière est finalement venue d'un homme. Déjà buteur à Marseille, Folarin Balogun créait plusieurs fois le danger. Sur une de ses percussions dans la surface, le jeune attaquant anglais est retenu par le maillot. L'arbitre Johan Hamel indique logiquement le point de penalty. Une offrande transformée par le jeune Kamory Doumbia.

En avance au score, les Rémois poursuivent leurs efforts avec plus de confiance. Balogun, encore lui, est dans tous les bons coups. Inspiré, il talonne pour Doumbia dont la reprise est bloquée par la main de Yihan Magnin dans la surface. Cette fois, Balogun se charge de l'exécution du penalty pour offrir deux buts d'avance aux Rémois à la pause. Et l'écart aurait pu être plus large si le gardien clermontois n'avait pas réalisé quelques arrêts décisifs.

Un être vous manque et tout est déréglé

Dans une belle ambiance à Delaune, les Rémois vont pourtant se saborder de façon inexplicable. C'est d'abord Emmanuel Agbadou, qui coupable d'une faute dans le rond central en tant que dernier défenseur, voyait rouge. A dix contre onze, les Rémois subissent, paniquent et multiplient les erreurs. Mitchel Van Bergen, notamment, provoque un penalty à cause d'une main malheureuse mais réelle dans la surface (2-1). Dès lors, l'équipe rémoise sombre et prend l'eau de toutes parts. Clermont n'en demandait pas tant. Avec opportunisme, les Auvergnants allaient alors exploiter tous les espaces laissés par des Rémois désabusés et semblant décliner mentalement. L'égalisation clermontoise, sur coup de pied arrêté, est symptomatique des largesses défensives locales. Clermont allait alors s'en donner à coeur joie pour inscrire deux buts supplémentaires. Une seconde mi-temps cauchemardesque pour un Stade de Reims sans ressort ni tactique ni mental, et qui offre de vraies interrogations pour la suite. Avec huit buts encaissés en deux matchs, les débuts rémois cette saison sont ratés. Il ne faudrait pas prendre trop de retard dans une saison si particulière, sous peine de s'offrir une saison galère. Première réponse attendue à Strasbourg dimanche prochain.

. -

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix