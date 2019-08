Ligue 1 (J2) | Le Stade de Reims veut confirmer sa bonne entame de championnat face à Strasbourg (17h)

Reims, France

ECOUTEZ LE DIRECT - >

La saison dernière après le succès inaugural à Nice, les Rémois s'étaient offert la semaine suivante une victoire de prestige au Stade Delaune face à Lyon. Si Strasbourg n'affiche pas les même références que les Lyonnais, Reims aura fort à faire face à une équipe qui est plus que lancéz dans sa saison...Strasbourg va disputer ce dimanche son 6e match de compétition depuis le mois de juillet. Les Alsaciens ont déjà franchit deux tours préliminaires de Ligue Europa et ils joueront un barrage d'accession en poule ce jeudi face à l'eintrach Francfort. Alors si Reims s'est également lancé à Marseille, Strasbourg ne l'est pas moins et ce match s'annonce délicat à gérer face à une équipe alsacienne déjà bien rodée, avec un effectif qui a également peu bougé. Inutile de compter sur une baisse de régime physique après le match d'Europa League disputé jeudi dernier par les Strasbourgeois : beaucoup de joueurs cadres comme Lala, Thomasson ou Ajorque ont été mis au repos et se présenteront frais ce dimanche à Delaune. Pour ce match face à Strasbourg, l'entraîneur rémois David Guion sera toujours privés de Mathieu Cafaro, Arber Zeneli et Marshall Munesti. Les trois joueurs rémois sont blessés.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - RC Strasbourg-Alsace

LE GROUPE REMOIS

-

LE GROUPE STRASBOURGEOIS

-

LES RESULTATS ET LE CLASSEMENT