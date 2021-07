Ligue 2 (J2) - Le DFCO avec Congré face à Nîmes, problème cardiaque lié au Covid pour Celina ?

Le DFCO a mal démarré sa saison en Ligue 2, avec une cinglante défaite 3-1 sur sa pelouse de Gaston Gérard, contre Sochaux. Les "Rouges", 18e, ont l'occasion de se rattraper pour la 2e journée de Ligue 2, samedi 31 juillet 2021 (15h), en déplacement sur la pelouse de Nîmes, autre équipe reléguée de Ligue 1. Les "Crocos" de leur côté ont fait match nul 1-1 en ouverture face à Bastia, promu en L2 cette saison.

Jordan Marié gravement blessé

Le DFCO va devoir se passer pour ce match et plus largement pour les six prochains mois de l'enfant du club, Jordan Marié. Le milieu de terrain s'est malheureusement blessé à l'entraînement, victime d'une rupture d'un ligament croisé antérieur du genou droit. Il doit se faire opérer lundi 2 août. Il va être remplacé numériquement par Lucas Deaux, qui arrive libre de Nîmes et qui va s'engager avec le DFCO.

Problème cardiaque pour Celina

Inquiétude pour le milieu offensif Bersant Celina, récemment touché par le Covid-19. Son entraîneur, David Linarès, parle de complications au niveau cardiaque liées au virus. Il doit passer des examens complémentaires.

Sans Zargo Touré

Recruté en milieu de semaine, le défenseur Zargo Touré ne sera pas du voyage dans le Gard. Comme il arrive de Turquie, il doit rester à l'isolement à cause de la pandémie.

Mais avec Daniel Congré

Face à Nîmes, on pourrait voir pour la première fois l'ex-défenseur de Montpellier, Daniel Congré. L'homme aux 490 matchs en Ligue 1 a terminé sa phase de réathlétisation et se trouve apte pour jouer.

Le Bihan est toujours blessé, il devrait faire son retour à la mi-août. Le jeune Younoussa, passeur décisif face à Sochaux, est blessé aux adducteurs, il doit passer des examens.