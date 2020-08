Ligue 1 (J2) - OL - DFCO, retrouvailles à tous les étages

Le DFCO en quête d'exploit pour cette 2e journée de Ligue 1, vendredi 28 août 2020 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Un match qui sera le théâtre de retrouvailles entre anciens lyonnais et anciens dijonnais.

Quoi de mieux pour bien démarrer une saison qu'un bon résultat face à un demi-finaliste de Ligue des champions ? C'est le défi qui attend le DFCO pour la 2e journée de Ligue 1, vendredi 28 août 2020, avec un déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Coup d'envoi 21 heures. Les Dijonnais, défaits lors de leur premier match cette saison face à Angers, sont privés de plusieurs joueurs (Ngonda, Coulibaly, Diop, Benzia, Baldé, Tavares). Un choc d'entrée pour les dijonnais, en espérant que les Lyonnais aient du mal à redescendre de la planète Ligue des champions. Mais au delà de l'aspect purement sportif, cette rencontre est l'occasion de belles retrouvailles entre différents acteurs des deux clubs.

Grégory Coupet de retour dans "l'usine à gaz"

Phénomène passager ou tendance de fond - on aura la réponse dans quelques années - en tout cas pour cette saison 2020/2021, les anciens Lyonnais sont plusieurs dans l'encadrement dijonnais. David Linarès, adjoint de Stéphane Jobard (à Lyon entre 1996 et 2002), Peguy Luyindula, nouveau directeur sportif (2001-2004) et Gregory Coupet, entraîneur des gardiens de Dijon depuis le mois de juillet (1997-2008).

La présence de ce dernier, qui entraînait les gardiens de Lyon depuis deux ans, a facilité la vie de Stéphane Jobard dans la préparation du match, qui évoque une "aide précieuse" : "Il connaît les points forts et les points faibles de tous les joueurs, il peut donc aiguiller nos joueurs sur le positionnement des uns et des autres. Il nous éclaire aussi sur le caractère des joueurs, sur leur capacité à batailler, à faire mal". Plus qu'un entraîneur des gardiens, Grégory Coupet s'est d'ailleurs vu confier un nouveau rôle : la préparation des coups de pied arrêtés défensifs, l'un des points faibles des Dijonnais la saison dernière.

Reste à savoir quel accueil sera réservé à l'ancien international français au Parc OL, qui, lors de sa présentation officielle début juillet, avait évoqué son soulagement de quitter une "usine à gaz" à Lyon. L'intéressé assure en tout cas sur France Bleu Bourgogne avoir tourné la page, et penser "Chouette, chouette, chouette", en référence au logo du DFCO.

Gregory Coupet, pas qu'un simple entraîneur des gardiens Copier

Rudi Garcia, source d'inspiration pour Jobard

Autres retrouvailles, celles entre Stéphane Jobard et l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia. Le coach lyonnais était à la tête du DFCO entre 2002 et 2007, artisan de la montée en Ligue 2 en 2004. Une équipe dans laquelle jouait Stéphane Jobard. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés sur le banc de l'OM, pour la saison 2018/2019. "C'est une relation forte, on a une histoire commune, confirme Jobard. J'ai vu son mode de management, toujours très proche de ses joueurs. C'est un compétiteur dans l'âme. Au niveau tactique, c'est aussi intéressant de voir comment il opère, il fait des choses novatrices ou différentes". L'entraîneur dijonnais confie qu'après son premier match à la tête du DFCO, Garcia l'avait appelé pour une session de "management à distance".

Stéphane Jobard raconte son lien fort avec Rudi Garcia Copier

Stéphane Jobard, joueur, Rudi Garcia, entraîneur du DFCO lors de la montée en Ligue 2 en 2004 © Maxppp - PHOTOPQR/LE BIEN PUBLIC/MAXPPP

Avec Jonathan Panzo et Aníbal Chalá

Surprise dans le groupe dijonnais, la présence des deux dernières recrues, Jonathan Panzo et Aníbal Chalá, qui ont signé le 26 août, deux jours avant le match. Comme on vous l'annonçait, Fouad Chafik, absent contre Angers, fait son retour dans le groupe.

Le groupe dijonnais pour affronter l'OL - DFCO

Le groupe de l'OL pour le match contre Dijon - OL

OL - DFCO, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne dés 20h45 vendredi soir !