Amiens, France

Cette fois la saison est lancée. Montpellier a battu Amiens ce samedi soir (2-1) au stade de la Licorne lors de la deuxième journée de Ligue 1. Un succès acquis en début de seconde période. Au classement, le MHSC est provisoirement 11e.

Les buts

Florent Mollet a inscrit un superbe but ce samedi soir pour sa première avec Montpellier. Le jeune milieu de terrain a nettoyé la lucarne de Régis Gurtner à la 52e minute. Ellyes Skhiri a doublé la mise pour Montpellier à la 71e après une parade du gardien d'Amiens. Le club picard réduira la score sur pénalty grâce à Moussa Konaté (81e) suite à une main d'Hilton dans la surface.

Les réactions

"Une belle victoire je ne sais pas mais ce succès nous permet de lancer la saison. A nous maintenant de gagner à la maison" - Paul Lasne

"Très content de commencer par un but et une victoire avec Montpellier. Après sur le but je vois que le défenseur me laisse un peu d'espace pour frapper mais j'ai sans doute un peu de réussite" - Florent Mollet

"Je suis très content du trio devant. On a bien défendu et Benjamin Lecomte a été bien présent dans les airs" - Michel Der Zakarian

Un match prometteur

Au delà du score et de la victoire, le trio offensif Delort-Laborde-Mollet a montré de belles choses. Dans l'intention, la percutions et la complicité, on sent chez ses trois joueurs un potentiel qui fait saliver.