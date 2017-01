Ligue 1 (J20) : Caen prend les étrennes de Lyon et entame parfaitement 2017 (3-2)

Le Stade Malherbe de Caen est bel est bien la bête noire de l'Olympique Lyonnais. Les Caennais se sont imposés pour la dixième fois en quinze confrontation en Normandie, pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Le doublé de Santini a fait la différence et Caen remonte à la 15ème place de L1.

Caen fait encore tomber un gros à d'Ornano ! Après Nice, au tour de Lyon de trébucher en Normandie sous les coups de boutoir des Normands. Un précieux succès dans la course au maintien, et la confirmation du renouveau esquissé en décembre. Le SMC s'est donc imposé grâce à des buts signés Santini (x2), et Cornet (csc) contre un doublé de Lacazette pour l'OL.

"On doit jouer tous les matchs comme ça ! C'est un match référence, meilleur encore que celui de Nice. Mes joueurs ont montré qu'ils étaient costaud. A la mi-temps, je leur ai dit qu'on avait fait une très bonne entame, il y avait quelques choses à corriger, notamment au niveau d'Ivan Santini et des coups de pieds arrêtés. J'ai aussi dit à Karamoh de prendre plus la profondeur et je suis content parce que le troisième but vient comme ça. C'est une réponse mentale et aussi une réponse à nos objectifs fixés à la reprise. Jouer pour marquer des buts, presser le plus possible, et avoir ce comportement tout au long du match. Aujourd'hui ils l'ont fait. J'espère que c'est encore plus un déclic pour eux sur les possibilités qu'ils ont de marquer des buts et de gagner des matchs contre n'importe qui". Patrice Garande, entraineur du SM Caen

"Je remercie vivement les supporters pour leur banderole et les joueurs qui m'ont comblé en gagnant contre Lyon, avec la manière. Je voyais depuis quelques temps, à Monaco, Nice, Guingamp, que nos bonnes prestations ne se concluaient pas toujours par des victoires. Cette fois, c'est la cas, on n'a pas volé le match. Le SMC mérite sa victoire, et je l'ai dit à Jean-Michel Aulas. Il n'y aura pas de bouleversement au mercato. Il y aura au maximum une arrivée mais il faut que je sois sûr qu'elle ne viennent pas perturber le collectif actuel. A l'heure actuelle, je n'ai aucun dossier. Ce pourrait être un joueur pour l'avenir, une vision à moyen terme. Mathieu Bodmer m'a envoyé un message en me disant "j'ai pris la décision de quitter Nice et j'aimerais bien revenir à Caen". Je lui ai répondu que ce n'était pas possible cette saison. Jean-François Fortin