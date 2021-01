Ligue 1 (J20) | Cruelle désillusion pour le Stade de Reims, battu in extremis à Lille (2-1)

Les Rémois peuvent s'en vouloir. Bien en place durant la majeure partie du temps malgré la domination lilloise, le Stade de Reims a fini par craquer, faisant resurgir des démons qu'on imaginait enfouis. D'abord sereine et parfois joueuse, l'équipe rémoise neutralisait son hôte du jour dans un début de match tout de même pauvre en occasions. C'est finalement un centre du milieu rémois Arber Zeneli à la suite d'un corner mal dégagé qui débloquera la situation. Venu de la gauche, le centre n'est touché par personne, et trompe un Mike Maignan surpris. La réaction lilloise est timide. Mais il faut toutefois un grand Predrag Rajkovic pour repousser une belle tête de Benjamin André avant la pause.

Le gardien stadiste sera bien moins inspiré au retour des vestiaires. Après à peine trois minutes en seconde mi-temps, le portier champenois relance dans l'axe pour Moreto Cassama. Bien pressé par deux Lillois, le milieu rémois glisse et perd le ballon. Jonathan Bamba ne se fait pas prier pour enrouler une frappe et sanctionner les Rémois (48e). Dès lors, Lille pousse, mais Reims fait mieux que se défendre. Nathanaël Mbuku, Boulaye Dia puis Xavier Chavalerin s'essayent de loin. Plusieurs fois, il faut un excellent Mike Maignan pour repousser le danger. Et tandis que les acteurs se dirigeaient vers un score de parité, Predrag Rajkovic se trouait finalement sur une frappe lointaine que le gardien rémois relâchait. Réactif, Jonathan David suivait bien pour pousser le ballon dans les filets, tandis que le temps règlementaire se terminait. Un revers cruel et un coup d'arrêt dont il faudra se remettre à Reims. Réaction attendue dès dimanche prochaine à Delaune, contre Brest.

A Lille (stade Pierre Mauroy), Lille bat Reims 2-1

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Arbitre : Benoît Millot

: Benoît Millot Buts - Bamba (48e), David (91e) ; Zeneli (35e) pour Reims

- Bamba (48e), David (91e) ; Zeneli (35e) pour Reims Avertissements - Aux Lillois Tiago Djalo (85e) et Luiz Araujo (93e) ; au Rémois Moreto Cassama (32e)

- Aux Lillois Tiago Djalo (85e) et Luiz Araujo (93e) ; au Rémois Moreto Cassama (32e) Lille : Maignan - Bradaric, Botman, Fonte, Djalo, Soumaré, André (Xeka, 86e), Bamba, Ikoné (Luiz Araujo, 61e), Yazici (Weah, 81e), David. Entr. : Christophe Galtier

: Maignan - Bradaric, Botman, Fonte, Djalo, Soumaré, André (Xeka, 86e), Bamba, Ikoné (Luiz Araujo, 61e), Yazici (Weah, 81e), David. Entr. : Christophe Galtier Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassamá (Munetsi, 60e), Chavalerin, Cafaro - Zeneli (Kutesa, 81e), Mbuku (Touré, 73e), Dia. Entr. : David Guion

