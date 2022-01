Ligue 1 (J20) : le Stade de Reims au ralenti, prend un point à Clermont (0-0)

La route du but était bloquée pour Ilan Kebbal et les Rémois ce dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1 face à Clermont

Certains reprendront l'adage qui dit qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Suspendu ce dimanche, Hugo Ekitiké a peut-être manqué à ses coéquipiers pour forcer la différence à Clermont lors de la première rencontre de la phase retour de Ligue 1. Mais peut-être aussi aurait-il connu les mêmes difficultés que N'dri Koffi ou Nathanaël Mbuku pour être servi en ballon de but. Et pourtant le scénario qui se présentait aux Rémois semblait favorable. Après seulement 13 minutes, N'dri Koffi sur l'un de ses rares ballons exploitables, partait dans la profondeur, mais était stoppé irrégulièrement par Alidu Seidu. Mr. Batta n'a pas hésité pour sortir le carton rouge.

A 11 contre 10, les Rémois n'ont finalement pas trouvé la solution. La faute à beaucoup de maladresses. Et seuls Alexis Flips, idéalement servi par Martin Adeline, parvenait à se créer de l'espace dans la surface adverse. Mais tout seul face au gardien, il ne cadrait pas son tir (28e), tandis qu'Ilan Kebbal voyait son tir contré in extremis à un quart de la fin.

Rajkovic, mention très bien

Pire, la construction était si difficile pour les Rémois que les attaquants, y compris malgré les changements, ne parvenaient pas à s'approcher de la surface clermontoise. De quoi offrir au gardien Ouparine Djoco un après-midi globalement tranquille, bien au contraire de Predrag Rajkovic. Déjà alerté en début de match face à Pierre-Yves Hamel, le gardien rémois aura fait preuve de vigilance et de fermeté pour éviter la désillusion. Le Stade de Reims le remerciera également après l'heure de jeu lorsqu'il détournait du pied une autre tentative auvergnate. Hamel et Dossou également maladroits, les deux équipes se quittent dos à dos à l'issue d'un match brouillon. Il faudra plus d'adresse et de rythme dans une semaine à Delaune, pour faire mieux conter Metz.

A Clermont (Stade Gabriel Montpied), le Stade de Reims et Clermont font match nul 0-0

Arbitre : Florent Batta

: Florent Batta Spectateurs : 5000

: 5000 Avertissements : aux Clermontois Pierre-Yves Hamel (35e) ; aux Rémois Bradley Locko (25e), Maxime Busi (58e), Martin Adeline (78e)

: aux Clermontois Pierre-Yves Hamel (35e) ; aux Rémois Bradley Locko (25e), Maxime Busi (58e), Martin Adeline (78e) Exclusion - du Clermontois Seidu (14e)

- du Clermontois Seidu (14e) Clermont : Djoco - N'Simba, Ogier, Seidu, Zedadka - Gastien, Magnin - Rashani (Mendy, 86e), Berthomier, Dossou (Diaby, 90e), Hamel. Entr. : Pascal Gastien

: Djoco - N'Simba, Ogier, Seidu, Zedadka - Gastien, Magnin - Rashani (Mendy, 86e), Berthomier, Dossou (Diaby, 90e), Hamel. Entr. : Pascal Gastien Reims : Rajkovic – Locko (Busi, 46e), Gravillon, Abdelhamid (cap), Faes, Foket (Hornby, 77e)– Lopy, Adeline - Mbuku (Kebbal, 46e), Flips (Donis, 64e), Koffi (K. Doumbia, 77e). Entr. : Oscar Garcia

