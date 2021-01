Ligue 1 (J20) | Le Stade de Reims entame la phase retour par un délicat déplacement à Lille (17h)

Les Rémois sont sur une belle dynamique de 5 matches sans défaite, dont 3 victoires. Mais ils auront face à eux ce dimanche une équipe nordiste, 3e au classement, qui fait parti des formations les plus performante depuis le début de la saison.

Lorsque l'on regarde le classement de la Ligue 1 en prenant en compte les 5 derniers matches disputés par chaque équipe, le Stade de Reims occupe la 1ère place à égalité avec Paris, Lyon et Rennes. Ces 5 équipes ont chacune récolté 11 points sur 15 possibles lors de ces 5 derniers matches. Evidemment, il ne s'agit que d'un instantané, mais il traduit l'état de forme des équipes et force est de reconnaître que cette équipe rémoise est dans une belle dynamique, même l'hôte lillois du jour a fait moins bien (10 points) en perdant un match à domicile face à Angers dans cette série. Ce beau tableau ne fait pas de Reims un favoris pour autant dans le match face à Lille. Les Rémois auront fort à faire face à une équipe nordiste, 3e au classement de la Ligue 1 (sur 19 matches disputés cette fois-ci), qui impressionne depuis le début de la saison. Une grosse force de frappe et un candidat sérieux au titre, dans cette saison où le Paris Saint-Germain tarde à asseoir sa suprématie. Pour ce match, David Guion pourra compter sur l'ensemble de son groupe à l'exception de Valon Berisha, blessé à la cuisse, qui devrait faire son retour dimanche prochain face à Brest. Anastasios Donis n'a pas été retenu dans le groupe de 20 Rémois partis à Lille hier, sous la neige, pour rejoindre la capitale nordiste.