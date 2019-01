Ligue 1 (J20) | Le Stade de Reims réalise une nouvelle performance face à Lyon (1-1)

Face à des Lyonnais longtemps sans rythme et sans idées, le Stade de Reims a bien cru qu'il pouvait entamer la phase retour en Ligue 1 par une victoire. Finalement rejoints au score, les Rémois n'auront pas à rougir d'un match nul obtenu avec les qualités reconnues de solidité et de discipline.

Lyon, France

Si la victoire semblait flatteuse, la défaite aurait été cruelle. A Lyon, vendredi soir, le partage des points entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims est finalement logique. Pendant longtemps pourtant, les Rémois ont cru tenir l'exploit. Depuis la demie-heure à peine passée, où tandis qu'ils commencent à sortir la tête de l'eau, les Rémois parvenaient à ouvrir le score.

Sur une offensive rondement menée, Rémi Oudin trouvait du droit, Pablo Chavarria dans les six mètres adverses. L'attaquant argentin ne ratait pas l'offrande et éteignait un stade lyonnais vite agacé par le manque de rythme et le VAR dont les décisions furent favorables aux hommes de Davd Guion. D'abord sur le but de Bertrand Traoré, refusé pour hors-jeu. Ensuite sur un penalty non accordé au malheureux Traoré tandis que Yunis Abdelhamid lui marche dessus.

L'assistance vidéo n'était pas utile en revanche, sauf à admirer les arrêts importants réalisés par Edouard Mendy au retour des vestiaires. Il ne put rien, malgré tout, à vingt minutes de la fin, lorsque Bertrand Traoré, encore lui, voyait sa frappe croisée déviée par Ghislain Konan et trouver le chemin des filets. La suite restait ouverte. L'OL poussait, et Reims a tenu, jusqu'à s'offrir des balles de buts via Sheyi Ojo, notamment (82e). Avec 27pts, les Rémois continuent d'avancer, lentement mais sûrement. Une dynamique à poursuivre dès samedi, contre Nice.

A Lyon (Groupama Stadium), Lyon et le Stade de Reims font match nul 1-1

Mi-temps : 0 - 1

: 0 - 1 Spectateurs : 42512

: 42512 Arbitre : M. Benoît Millot

M. Benoît Millot Pelouse : bonne

: bonne Buts : Traoré (70e) pour Lyon ; Chavarria (35e) pour Reims

Traoré (70e) pour Lyon ; Chavarria (35e) pour Reims Avertissements - au Rémois Thomas Foket (83e).

au Rémois Thomas Foket (83e). Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal (Dembélé, 63e), Dubois, Mendy, Aouar, Ndombélé, Traoré (Terrier, 70e), Depay, Fekir (cap) (Cornet, 46e). Entr. : Bruno Génésio

: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal (Dembélé, 63e), Dubois, Mendy, Aouar, Ndombélé, Traoré (Terrier, 70e), Depay, Fekir (cap) (Cornet, 46e). Entr. : Bruno Génésio Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao (cap), Chavalerin, Mbemba (Dingomé, 78e), Cafaro (Kamara, 90e), Oudin, Chavarria (Ojo, 75e). Entr. : David Guion

VIDEO | La réaction du gardien de but du @StadeDeReims Édouard Mendy après le match nul à @OL (1-1) #OLSDR#FBsportpic.twitter.com/2VtaeC6gHJ — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 11, 2019