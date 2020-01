Ligue 1 (J20) | Le Stade de Reims retrouve son quotidien à Nîmes (20 heures)

Reims, France

Les Rémois retrouvent ce samedi ce qui fait l'essence de leur saison : le championnat de Ligue 1. Il est vrai que le début d'années 2020 a été rythmée par les coupes nationales, entre la déception de la Coupe de France à Monaco, et la joie de la qualification en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Strasbourg. "On ferme provisoirement le livre de la Coupe de la Ligue pour se concentrer sur le championnat" a déclaré Xavier Chavalerin, comme pour rappeler si besoin était que les têtes allaient très vite oublier la liesse vécue à Delaune mardi dernier. Car même si les Rémois sont plutôt à l'aise en occupant la 6e place avant cette 20e journée, ils affrontent un concurrent direct pour le maintien, avant aussi de se déplacer à Amiens pour disputer ce mercredi le match en retard de la 16e journée, qui avait été reporté en raison du brouillard. Pour ce match à Nîmes, les Rémois seront privés de Mathieu Cafaro, blessé à la cuisse, et qui sera absent entre 4 et 6 semaines. Et bien sûr Rémi Oudin qui a rejoint les Girondins de Bordeaux. Tristan Dingomé, qui souffrait d'une gastro-entérite en début de semaine, ne sera pas du déplacement. Première apparition dans le groupe du jeune Moïse Sakava-Sangola.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Nîmes Olympique - Stade de Reims

LE GROUPE REMOIS

LE GROUPE NÎMOIS

Gardiens : Paul Bernardoni – Lucas Dias

Défenseurs : Sofiane Alakouch – Anthony Briançon – Loïck Landre – Pablo Martinez – Florian Miguel – Gaëtan Paquiez

Milieux : Lucas Deaux- Lamine Fomba – Antoine Valerio – Théo Valls

Attaquants : Yassine Benrahou – Kévin Denkey – Zinedine Ferhat – Romain Philippoteaux – Renaud Ripart – Vlatko Stojanovski

LE PROGRAMME ET LE CLASSEMENT