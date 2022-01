Ligue 1 (J20) : Lens-Rennes, fin de la mauvaise série artésienne ?

Lens n'a plus remporté le moindre match de championnat depuis le 5 novembre dernier. Ce soir-là, les artésiens avaient facilement dominé les troyens sur le score de 4 buts à 0. Wesley Saïd avait marqué avant de se blesser. Pour ce match le Racing sera privé de Farinez testé positif à la covid 19 jeudi matin et du duo Haïdara Ganago appelé à jouer disputer la coupe d'afrique des nations avec le Mali et le Cameroun.

La décla : Lens, une priorité pour Berg

Le milieu de terrain norvégien a pris la parole pour la première fois depuis son arrivée dans l'Artois : "Je me sentais prêt à franchir une nouvelle étape. La France et Lens me convenaient sur le plan footballistique. Florent Ghisolfi le coordinateur sportif et l'entraîneur Franck Haise ont renforcé mon sentiment de venir ici. Je peux dire que c'était le choix parfait. J'espère pouvoir contribuer aux victoires de l'équipe et au développement du club. Il y a de bons joueurs, des jeunes et pas mal d'étapes à franchir."

Le joueur à suivre : Wesley Saïd

L'attaquant lensois, blessé depuis le 5 novembre a fait son grand retour à la compétition mardi soir. Son entrée dans le derby a été décisive. Quelques minutes après avoir fait son apparition sur la pelouse lensoise il a offert a Seko Fofana le but de la relance à la 67eme. Son retour devrait permettre à Franck Haise de retrouver du poids offensif. Depuis quelques semaines le secteur est en souffrance. Florian Sotoca, Conretin Jean et Ignatius Ganago ayant beaucoup de difficulté à faire des différences et à trouver le chemin des filets adverses.

Les supporters étaient agglutinés dans une seule tribune mardi soir pour le derby © AFP - Jaak Moineau

La stat : 5000

Encore une fois ils ne seront que 5000 à pouvoir prendre place dans les travées de Bollaert. Mais cette fois-ci un strict respect des mesures barrières sera imposé en Delacourt et en Tranin. Roxana Maracineanu, la ministre des sports, a fait savoir aux dirigeants du football français qu'elle ne voulait plus revoir les images de ces supporters lensois massés et collés les uns aux autres en tribune mardi soir. Une véritable aberration dans la période actuelle.

Les supporters prêts à respecter les mesures sanitaires en tribunes Copier

La compo France Bleu Nord : Retour de suspension de Gradit

Leca - Gradit Danso Médina - Clauss Fofana Doucouré Frankowski - Kakuta- Saïd Kalimuendo.