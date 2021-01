Ligue 1 (J21) - Le DFCO au complet pour la réception de Strasbourg

Le DFCO a bénéficié d'une semaine en plus pour s'entraîner, après le report de son match face à Lorient à cause d'un cluster dans le club breton. Dimanche 24 janvier 2021, les "Rouges" reçoivent Strasbourg, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, coup d'envoi 15 heures. Dijon, invaincu depuis trois matchs, est toujours en quête de sa première victoire de la saison à domicile - et de son premier but à la maison depuis la mi-octobre. En face, les Alsaciens restent sur trois victoires d'affilée.

Le point sur l'effectif

"A part Benzia, tout le monde est sur le pont", se réjouit David Linarès. Roger Assalé et Anibal Chala, blessés ces dernières semaines, ont pu participer normalement aux oppositions à l'entraînement. Un match qui se fera sans Aurélien Scheidler, prêté à Nancy cette semaine. David Linarès espère que ce départ sera bénéfique : "il est plein de bonne volonté, c'est bien qu'il aille acquérir de l'expérience". Scheidler est prêté en Lorraine sans option d'achat, il revient donc à Dijon en juin.