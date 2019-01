Ligue 1 (J20) - Montpellier ramène un point de Dijon (1-1)

Dijon, France

Pour la vingtième journée de Ligue 1 de football, les montpelliérains ont redoublé d'ardeur et de culot face aux dijonnais au stade Gaston-Gérard. Le match a démarré après une minute de silence vite transformée en minute d'applaudissements en hommage à Olivier Dall'Oglio : l'ancien coach du DFCO limogé la semaine dernière a été remplacé jeudi dernier par Antoine Kombouaré.

Une première période tout en intensité avec une large domination montpelliéraine en particulier dans le dernier quart d'heure. Entre la transversale de Florent Mollet, les occasions de Petar Skuletic, et une frappe incroyable d'Andy Delort, le MHSC semble sereins malgré les très bonnes performances du gardien dijonnais Bobby Allain.

Un match très disputé

Mais à la 55ème minute, le dijonnais Welsey Saïd crucifie le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte et marque un but pour le DFCO. Sept minutes plus tard à la 61ème grâce à un centre d'Andy Delort, le défenseur Damien Le Tallec égalise de la tête. C'est le troisième but pour lui cette saison. Changement à la 82ème minute : Andy Delort est remplacé par Souleymane Camara. Il dispute donc son 403ème match de Ligue 1.

La rencontre se termine sur le score d'un but partout. Montpellier rentre donc à la maison avec un point en plus mais perd une place au classement de Ligue 1 : le MHSC est 5ème avec un match en moins. Le prochain match, ce sera une nouvelle fois à l'extérieur, dimanche prochain, à Rennes.