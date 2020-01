Ligue 1 (J20) : pour le DFCO, "ça remet dans le bain tout de suite" de recevoir Lille

Dijon, France

"Un gros morceau" pour démarrer cette année 2020 en Ligue 1 ! Voilà comment l'entraîneur du DFCO, Stéphane Jobard, qualifie le LOSC, actuel 4e de Ligue 1. Un sacré défi pour les Rouges, dimanche 12 janvier 2020 à 17h, sur la pelouse du Stade Gaston Gérard.

Lille, attention danger permanent

Dijon, 16e avant le début de cette 20e journée de Ligue, reçoit donc Lille, 4e. Un match sur le papier déséquilibré. Pourtant, au match aller, les Rouges avaient mis en difficulté les Dogues, qui s'étaient finalement imposés 1-0 (but sur penalty). "On avait proposé un bloc compact et cohérent, confirme Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais, mais on les avait mis trop peu en difficulté".

Le technicien bourguignon se méfie de cette équipe lilloise. Surtout de son attaque. "Je suis impressionné par l'intensité qu'ils mettent dans leurs rencontres, confie-t-il. Ils ont un potentiel offensif dans le top 3 français". Il ne s'interdit pas, loin de là, à rêver d'un résultat sur la pelouse de Gaston Gérard dimanche. "Rien d'impossible ! Il faut juste avoir conscience de la hauteur de compétence de l'effectif lillois", prévient le coach dijonnais.

"Le feu peut venir de partout" - Stéphane Jobard

Un trop gros morceau pour une reprise en championnat ? Pas pour le défenseur Bruno Ecuele Manga : "C'est toujours bien de recommencer avec ce genre de match, ça nous remet de suite dans le bain".

Le retour des blessés : "un semblant de mercato"

Une bonne nouvelle pour la nouvelle année : il n'y a (presque) plus de blessés au DFCO. Seul Nayef Aguerd est indisponible. Les défenseurs Sénou Coulibaly et Ngonda Muzinga sont eux un peu courts. Ils joueront donc ce week-end avec la réserve.

Un effectif au complet, enfin ! "C'est un semblant de mercato finalement", avance Stéphane Jobard. C'est intéressant d'autant plus qu'au mois de février on a un programme très dense, avec six matchs à jouer". Au delà des possibilités tactiques, au delà de la gestion de la fatigue des joueurs, le coach des Rouges trouve que le retour des blessés crée une "saine émulation dans la groupe".

"Le danger avec les groupes restreints, c'est qu'on a tendance à penser que c'est un droit d'être dans l’effectif .... et presque un droit de jouer. Au bout d'un moment, on finit par tomber dans le confort" - Stéphane Jobard

Dans le cocon de Gaston Gérard

Le DFCO est invaincu depuis sept rencontres sur sa pelouse - dernière défaite face à Bordeaux, fin août. Depuis : match nul face à l'OM, match nul face à Lyon, victoire face à Strasbourg, Rennes et le PSG. "Le maintien passe par là, faire le plein à domicile, parce qu'on est aussi conscient qu'on a du mal à l'extérieur", concède Bruno Ecuele Manga, défenseur des Rouges, dijonnais qui a le plus joué cette saison.

"A domicile, j'ai l'impression qu'on se lâche plus, qu'il y a plus de mouvement" - Bruno Ecuele Manga

DFCO - LOSC, c'est en intégralité sur France Bleu Bourgogne, dimanche 12 janvier, dès 16h45 pour l'avant-match