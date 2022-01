Ligue 1 (J21) : A Saint-Etienne, Lens veut d'abord confirmer sa solidité

Le Racing Club de Lens se déplace à Saint-Etienne ce samedi 15 janvier pour la 21e journée de Ligue 1. Les Sang et Or veulent surfer sur leur victoire contre Rennes la semaine dernière (1-0), après une longue série de disette. Coup d'envoi à 17h, avant-matc dès 16h sur France Bleu Nord.

Lens joue à Saint-Etienne pour la 21e journée de Ligue 1 ce samedi 15 janvier (17h). Un premier regard sur le groupe sélectionné par Franck Haise peut laisser croire que le Racing Club de Lens n'a pas beaucoup changé. Pourtant, dans les têtes, rien n'est pareil qu'avant la trêve de Noël.

La régularité, c'est encore moins d'occasions concédées - Franck Haise

On les avait laissés à Nice, fatigués, lassés par une série de six matchs sans succès en championnat et ne parvenant pas à tenir un résultat jusqu'au bout. Mais ce début d'année 2022, les lensois montrent un nouveau visage : Celui d'une équipe qui a enfin réussi à briser sa mauvaise série (victoire face à Rennes 1-0), mais qui veut surtout confirmer qu'elle a retrouvé sa solidité défensive.

La décla : "Aussi solides, organisés, sérieux que contre Rennes"

Comme par hasard, le match qui rompt la série de six rencontres sans gagner est le premier de ces six matchs dans lequel Lens n'encaisse aucun but. Comme si la solidité défensive était la clé du succès. Tiens, c'est exactement ce que dit Franck Haise : "J'avais insisté sur cette nécessité d'être solide pour traverser les moments un peu plus compliqués. On est capable de se créer des occasions contre toutes les équipes du championnat. Mais ce qu'il faut c'est être réguliers dans nos productions défensives."

"C'est vrai qu'à la fin de 2021, on prenait trop de buts, reconnait l'autrichien Kevin Danso. On s'est réunis entre défenseurs en se disant qu'on devait faire chacun un petit peu plus d'efforts. C'est ce qui nous a permis contre Rennes de garder notre cage inviolée."

Alors si l'objectif ce samedi à Saint-Etienne, c'est évidemment "les trois points", l'objectif bis c'est aussi de ne pas prendre de but. Ou en tout cas d'en encaisser peu.

Le RC Lens était venu gagner 3-2 le dernier match à Geoffroy-Guichard en mars 2021. Sotoca, Kalimuendo et Pereira Da Costa avaient marqué côté lensois © Maxppp - Philippe VACHER

Le joueur à suivre : Wesley Saïd

On parle de solidité défensive, mais il est un acteur majeur de la relance lensoise. Blessé depuis début Novembre, l'attaquant est revenu en forme en 2022. Une passe décisive contre Lille qui relance son équipe, un but à la 89e contre Rennes pour donner la victoire tant attendue. Il pourrait être titulaire à Saint-Etienne.

La stat : 5 Clean sheet en 20 matchs

"En championnat on a fait quatre (5 avec la victoire contre Rennes, ndlr) clean sheet sur les 20 premiers matchs de la saison, relève Franck Haise. Mais ça n'a jamais été deux de suite", se désole le coach artésien. Vous voyez à quoi rêve chaque nuit l'entraîneur depuis samedi dernier? D'une série de deux matchs sans encaisser de buts, alors qu'il va affronter la deuxième pire attaque de Ligue 1. Qui oserait lui refuser ça?

L'objectif, dans le football, c'est d'être régulier. Donc évidemment que j'attends qu'on soit solide. A nous d'être rigoureux et concentrés - Franck Haise

La compo France Bleu Nord : Wesley Saïd titulaire?

Leca - Médina, Danso, Gradit - Frankowski, Fofana, Doucouré, Clauss - Saïd, Kalimuendo, Kakuta