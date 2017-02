Ligue 1 (J21) - Caen rattrape son retard en battant Nancy (1-0)

Le Stade Malherbe de Caen a remporté son match en retard de la 21ème journée de Ligue 1 face l'AS Nancy-Lorraine (1-0). Ronny Rodelin a marqué l'unique but de la rencontre en milieu de première mi-temps. Caen se relance après trois défaites et laisse la place de barragiste à sa victime du soir.

Fin de l’hémorragie... pour l'instant. Caen a profité de son match en retard pour se donner de l'air par rapport à la zone rouge. Dans le duel de mauvais élèves qui opposait le Stade Malherbe à l'AS Nancy-Lorraine, les Normands sont ressortis vainqueurs grâce à Ronny Rodelin.

L'attaquant malherbiste a débloqué la situation en milieu de première période à la suite d'une longue touche de Frédéric Guilbert depuis le milieu de terrain.

"La victoire nous fait du bien sur le plan comptable et sur le plan psychologique. Du jeu vers l'avant, une maitrise technique importante, en deuxième mi-temps, les vieux démons sont revenus, mais on a tenu bon, c'est le principal. Patrice Garande

On s'est dit que c'était bien, que même si ça avait été compliqué, on avait répondu présent, dans l'état d'esprit et la solidarité. J'espère que dans les prochains match, c'est ce qu'on verra du Stade Malherbe te que les absences des matchs passés sont oubliées. On était bien en début de match, bizarrement le but nous a fait reculé. Mais c'estv un clean sheet, ça ne nous arrive pas beaucoup cette année. La sortie de Steed Malbranque nous a fait mal. Jordan Adéoti, défenseur

Aujourd'hui, n'importe quel adversaire n'a besoin que d'une mi-temps pour nous battre. Je n'ai pas été surpris du début de match de Caen, j'ai été surpris de la démarche de mon équipe. Par miracle, on est barragiste mais en ce moment on ne le mérite pas". Pablo Correa, entraineur de Nancy