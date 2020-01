Ligue 1 - J21 - direct : suivez le match entre Brest et Amiens

Après une trêve de dix jours sans match, Amiens retrouve la Ligue 1 et se déplace à Brest ce samedi pour une rencontre très importante dans la lutte pour le maintien. L'ASC est barragiste du classement avec deux points de retard sur Metz et à sept longueurs des Finistériens qui sont quatorzièmes.

Amiens, France

Que le souvenir du match aller semble lointain. Brest est la dernière équipe battue par Amiens en Ligue 1 et ce succès picard remonte déjà au 2 novembre. Ce soir là, les joueurs de Luka Elsner s'étaient imposés sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une réalisation de Juan Otero. Depuis, l'ASC a perdu à six reprises et fait deux matches nuls.

Résultat les Amiénois pointent à la dix-huitième place, celle de barragiste. Ils possèdent trois points d'avance sur Nîmes et six sur la lanterne rouge, Toulouse qui sera à la Licorne dans une semaine. Il y a dix jours, après un match nul (1-1) face à Reims, l'ASC a un peu réduit l'écart avec les équipes qui sont devant au classement. Metz possède deux points d'avance sur Amiens. Les adversaires du soir, les Brestois eux sont quatorzièmes avec sept points de plus que les Picards.

Amiens doit absolument engranger des points pour ne pas décrocher dans cette lutte serrée pour le maintien en Ligue 1. Car le nul face à Reims n'a pas rassuré grand monde. Amiens a souffert contre les Champenois et encore une fois affiché certaines limites, notamment offensives malgré la titularisation des deux attaquants de pointe, Serhou Guirassy et Moussa Konaté.

Faire le plein de points avant d'affronter les gros

L'urgence à gagner est d'autant plus forte qu'après le déplacement en Bretagne, Amiens recevra Toulouse. Deux rencontres qui semblent plus abordables que celles qui suivront. L'ASC se déplacera à Lyon le 5 février avant de recevoir Monaco puis le Paris-Saint-Germain.

La rencontre entre le Stade Brestois et Amiens débutera à 20 heures et sera à vivre en direct sur France Bleu Picardie. Votre radio qui vous offre vos places pour aller encourager l'ASC à la Licorne. Quatre places seront à gagner pour la réception de Toulouse le 1er février.