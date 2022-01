Ligue 1 (J21) : Le Stade de Reims retombe dans ses travers face à Metz (0-1)

Le gardien rémois Predrag Rajkovic, un genou à terre, après avoir concédé un but face à Metz ce dimanche

Les températures hivernales de Delaune étaient peut-être annonciatrices. Mais dans la continuité de la prestation fournie à Clermont la semaine passée, la machine rémoise s'est grippée. Incapables de se montrer dangereux devant le but adverse, bousculés au milieu de terrain, les Rémois n'ont pas offert le spectacle attendu. Les vingt premières minutes semblaient pourtant prometteuses. Ndri Koffi causait du tort à la défense lorraine tandis que Jens Cajuste, la recrue alignée d'entrée, montrait une partie de l'étendue de son talent. Mais les imprécisions étaient trop nombreuses pour permettre de vraies situations de but.

Seul Ilan Kebbal, d'une belle reprise, offrait une véritable frayeur à Marc-Aurèle Caillard. Mais dans la foulée, Opa Nguette trouvait les gants d'un Predrag Rajkovic vigilant. Une action messine symbole du changement de physionomie. Et la sortie de Cajuste à la pause n'arrangeait pas les choses. Déséquilibrée, l'équipe rémoise peinait au milieu de terrain, Dion Lopy étant parfois trop seul pour couvrir une zone où les visiteurs prenaient le dessus. A force de maladresses, les protégés d'Oscar Garcia finissent par se faire piéger. Thomas Delaine, laissé libre sur le côté droit trouvait Ibrahima Niane au second poteau. La reprise de la tête de l'attaquant messin surprend le gardien rémois. La réaction locale est tardive. Impuissants, les Rémois attendent les arrêts de jeu pour créer le danger. Mais ni le retournée acrobatique de Nathanaël Mbuku, ni les montées rageuses du gardien n'allaient changer les choses. Une contre-performance embêtante face à un concurrent direct. Et le déplacement au Parc des Princes la semaine prochaine n'augure d'un redressement comptable rapide.

. -

A Reims (Stade Delaune), Metz bat le Stade de Reims 1-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Jérémie Pignard

: Jérémie Pignard But - Niane (61e) pour Metz

- Niane (61e) pour Metz Avertissements : aux Rémois Bradley Locko (24e), Dion Lopy (50e), Thomas Foket (80e), Predrag Rajkovic (84e) ; aux Messins Thomas Delaine (19e), Sikou Niakaté (28e), Vincent Pajot (45e), Ibrahima Niane (82e)

: aux Rémois Bradley Locko (24e), Dion Lopy (50e), Thomas Foket (80e), Predrag Rajkovic (84e) ; aux Messins Thomas Delaine (19e), Sikou Niakaté (28e), Vincent Pajot (45e), Ibrahima Niane (82e) Reims : Rajkovic - Foket, Gravillon (Mbuku 68e), Faes, Abdelhamid (cap), Locko - Cajuste (Flips 45e), Adeline (Donis 62e), Lopy - Kebbal (Doumbia 74e), Koffi (Hornby 74e). Entr : Oscar Garcia

: Rajkovic - Foket, Gravillon (Mbuku 68e), Faes, Abdelhamid (cap), Locko - Cajuste (Flips 45e), Adeline (Donis 62e), Lopy - Kebbal (Doumbia 74e), Koffi (Hornby 74e). Entr : Oscar Garcia Metz : Caillard - Yade, Niakaté, Kana-Biyik (Lacroix 45e), Mbengue, Delaine - Pajot (cap), Traoré, Bassi (Sabaly 76e) - Niane, Nguette. Entr : Frédéric Antonetti

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

à venir