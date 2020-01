Ligue 1 (J21) | Le Stade de Reims, toujours aussi inefficace, passe à travers contre Metz (0-1)

Reims, France

Les mêmes faits produisent souvent les mêmes effets. Déjà dans la difficulté offensivement en 2019, le Stade de Reims n'a pas réglé ses soucis en 2020. Un constat que David Guion et ses hommes n'ont pu que constater ce samedi soir contre Metz. Pire, souvent intransigeant défensivement, les Rouge et Blanc ont cette fois craqué. Une seule fois certes. Mais une fois de trop. Et trop tôt. Dès la 3e minute, Fabien Centonze s'échappe côté droit et centre pour Habib Diallo. Adroit, le meilleur buteur messin était tout seul à la réception du centre pour ajuster un Predrag Rajkovic hésitant.

Il s'en faut même de peu que Metz ne tue le match quelques secondes plus tard alors que Ghislain Konan glissait et offrait un trois contre un finalement mal exploité. Après la pause, Metz a aussi touché le poteau et Predrag Rajkovic est sorti vainqueur d'un face à face avec Matthieu Udol en fin de match. Reims, pourtant, a réagi. Avec une large possession de balle (66%), les Rémois ont passé du temps dans le camp adverse. Mais jamais ils n'auront trouvé la clé. Trop brouillons, sans grandes idées voire sans automatisme, les Rémois ont vu les minutes s'égrainer jusqu'à constater la défaite. Un vrai coup d'arrêt en janvier que le Stade de Reims compte briser en février avec un peu plus de caractère.

A Reims (Stade Delaune), Metz bat le Stade de Reims 1-0

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Spectateurs : 11818

: 11818 Arbitre : Mr Jérémie Pignard

: Mr Jérémie Pignard Pelouse : moyenne

: moyenne But - Diallo (3e) pour Metz

- Diallo (3e) pour Metz Avertissements - au Rémois Moussa Doumbia (39e) ; au Messin Habib Maïga (59e).

- au Rémois Moussa Doumbia (39e) ; au Messin Habib Maïga (59e). Reims : Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Dingomé (Kamara, 57e), Doumbia, Kutesa (Suk, 71e), Donis (Nkada, 57e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Dingomé (Kamara, 57e), Doumbia, Kutesa (Suk, 71e), Donis (Nkada, 57e). Entr. : David Guion Metz : Oukidja - Bronn, Udol, Centonze, Boye, N'Doram, Pajot, Maiga, Niane (Fofana, 76e), N'Guette (Yade 95e), Diallo (c). Entr. : Vincent Hognon

