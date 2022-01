Ligue 1 (J21) - Le Stade de Reims reçoit Metz avec l'envie de lancer enfin son année 2022

C'est le premier match de l'année 2022 au Stade Delaune, un rendez-vous sur fond de (fin ?) de crise sanitaire avec une nouvelle fois, une jauge réduite à 5000 personnes présentes dans les travées du stade. Mais cette première rencontre est l'occasion de lancer cette année 2022, qui a débuté pour le moins timidement. Si les résultats étaient corrects avec une qualification en 8e de finale de la Coupe de France et un match nul ramené d'une pelouse adverse à Clermont (0-0), le contenu était beaucoup moins satisfaisant. L'entraîneur rémois Oscar Garcia et le capitaine Yunis Abldelhamid ne s'en sont pas caché. Même si les nombreuses absences en raison des départs à la Coupe d'Afrique des Nations et les blessés peuvent expliquer une partie du problème. Pourtant bien à l'aise au classement, loin de la trappe qui emmène en Ligue 2, le Stade de Reims a l'occasion de creuser un peu plus l'écart face à l'avant-dernier Metz, qui arrivera lui aussi affaibli. Ce qui ne doit pas conduire à l'excès de confiance non plus : cette équipe lorraine sera difficile à manier surtout si les Rémois affichent le même visage qu'en Auvergne. Pour cette rencontre, Oscar Garcia pourra compter sur sa nouvelle recrue, le milieu de terrain Jens Cajuste même si ce dernier ne devrait pas disputer l'intégralité du match.

-> Stade de Reims - FC Metz. Coupe d'envoi de la rencontre à 15 heures. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14h30

LE GROUPE