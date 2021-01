Ligue 1 (J21) | Le Stade de Reims relance la machine en dominant Brest (1-0)

Les quelques flocons au-dessus de Delaune n'auront pas perturbé les Rémois. Poussés par plusieurs supporters venus encourager les Rouge et Blanc hors de l'enceinte du stade, les Rouge et Blanc ont définitivement oublié la défaite frustrante à Lille. Ce sont pourtant les visiteurs brestois qui réalisent la meilleure entame. Fringants en attaque, les Bretons étouffent des Rémois gênés pour se dégager. Joueur, Brest combine bien et repart de l'arrière. Peu à peu, les protégés de David Guion effectuent un pressing ordonné et parviennent à récupérer plusieurs ballon haut. Des interceptions qui offrent trois belles occasions. Mais ni Nathanaël Mbuku, ni Boulaye Dia n'arrivent à cadrer leurs opportunités.

C'est finalement la chance qui permet aux Rémois d'ouvrir le score. Le déboulé de Thomas Foket côté droit permet un centre à l'entrée de la surface pour Xavier Chavalerin dont la reprise de demi-volée du gauche s'envole. Le ballon trouvera finalement sur sa trajectoire le visage de Nathanaël Mbuku. Surpris voire sonné, l'attaquant trompe la vigilance de Gautier Larsonneur. Une réussite loin d'être volée pour autant. Après la pause, les Rémois sont alors restés fidèles à leurs valeurs. Solides, organisés, avec du rythme et de l'engagement pour priver les Brestois des espaces recherchés. Quelques contres auraient pu être plus tueurs, mais incapables de se mettre à l'abri, les Rémois se sont au moins révélés extrêmement solides. Suffisamment pour empocher trois points salvateurs au classement. Avec 24 points, les voilà 14e, à égalité de points avec leur futur adversaire, Strasbourg.

A Reims (stade Delaune), Reims bat Brest 1-0

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Arbitre : Johan Hamel

: Johan Hamel But - Mbuku (40e) pour Reims

- Mbuku (40e) pour Reims Avertissements - Aux Rémois Mathieu Cafaro (71e), Wout Faes (75e), Yunis Abdelhamid (84e)

- Aux Rémois Mathieu Cafaro (71e), Wout Faes (75e), Yunis Abdelhamid (84e) Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Drammeh, Chavalerin, Cafaro - Doumbia (Kutesa, 68e), Mbuku, Dia (Touré, 81e). Entr. : David Guion

: Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Drammeh, Chavalerin, Cafaro - Doumbia (Kutesa, 68e), Mbuku, Dia (Touré, 81e). Entr. : David Guion Brest : Larsonneur - Perraud, Hérelle, Chardonnet, Pierre-Gabiel - Lasne (Jean Lucas, 72e), Belkebla, Philippoteaux (Cardona, 58e), Honorat, Faivre, Mounié (Charbonnier, 72e). Entr. : Olivier Dall'Oglio

