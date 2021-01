Ligue 1 (J21) | Le Stade de Reims veut se remettre dans le bon sens face à Brest (15h)

Il faudra vite oublier cette dernière minute du match à Lille au cours de laquelle les Rémois ont encaissé le but nordiste qui allait leur coûter le point du match nul qui semblait pourtant acquis et surtout mérité. Oublier aussi ces erreurs techniques qui ont coûté les deux buts dans ce match que les Rémois géraient plutôt bien. Et c'est bien cette bonne gestion, ces points positifs, qu'il va falloir renouveler face à Brest ce dimanche. L'entraîneur rémois, David Guion, a justement souhaité appuyer sur ces bonnes périodes pour ne pas que ses joueurs s'arrêtent sur les failles techniques en oubliant le meilleur. Même si cette équipe rémoise a encore une fois laissé filer des points sur ces détails qui pèsent lourds à la fin. Reste qu'en pratique, les choses risquent d'être délicates face à une équipe bretonne assez à l'aise depuis le début du championnat. Même si le Stade Brestois 29 reste sur une série en cours de deux défaites, mais c'était face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes et à domicile dimanche dernier contre le Stade Rennais. Pour ce match, David Guion sera privé de plusieurs joueurs. Valon Berisha est toujours touché à une cuisse tout comme Marshall Munetsi et Arber Zeneli. Fraser Hornby souffre du pied. Moreto Cassama est lui suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Du coup, l'entraîneur rémois a appelé les jeunes Mouhamadou Drammeh, Fodé Doucouré et Enzo Valentim.