Ligue 1 (J21) - Lecomte forfait, Dimitry Bertaud sera dans les cages montpelliéraines à Rennes

Montpellier se déplace à Rennes ce dimanche pour la 21e journée de Ligue 1 sans son gardien numéro un. Benjamin Lecomte est forfait à cause d'une contusion thoracique contractée le 8 janvier dernier lors de la défaite à Nantes (2-0). "On espère le retrouver contre Caen la semaine prochaine" a déclaré son entraîneur Michel Der Zakarian. C'est la première fois depuis son arrivée dans l'Hérault en juin 2017 que Benjamin Lecomte ratera un match de championnat. En son absence, c'est le jeune Dimitry Bertaud qui sera titulaire au Roazhon Park dimanche après-midi. Âgé de 20 ans, il est issu du centre de formation et vainqueur de la coupe Gambardella en 2017. Bertaud honorera sa première titularisation de la saison en Ligue 1.

