Ligue 1 (J21) : Montpellier, l'équipe qui a fait "la plus forte impression" à Jobard contre le DFCO

Dijon, France

Déplacement périlleux pour le DFCO sur la pelouse de Montpellier, samedi 25 janvier 2020, pour la 21e journée de Ligue 1. Dijon est 16e, toujours en lutte pour le maintien. Montpellier est 6e et rêve, pourquoi pas, d'Europe.

"Il y a tous les ingrédients pour se faire gifler à la Mosson"

Les "Rouges" du DFCO peuvent craindre Montpellier. Comme Dijon, le MHSC est invaincu en 2020 et toujours qualifié en Coupe de France. "Ils sont 6e, ce n'est pas anodin", prévient le coach dijonnais Stéphane Jobard. Ils ont un système de jeu super bien rodé. Je suis assez admiratif de leur potentiel offensif. Laborde, Delort, Mollet, Savanier. En plus à chaque fois qu'ils marquent, ils rentrent dans le top but ces joueurs là". Référence notamment au but splendide de Téji Savanier au match aller au Stade Gaston Gérard. "On s'attend à un match compliqué, confirme le milieu de terrain Jordan Marié. On va y aller pour ne pas encaisser de buts, et ramener minimum un point".

"Quand on rencontre ce genre d'équipe, on sait qu'on peut prendre la foudre - Stéphane Jobard

"Une défense de golgoths"

Selon Stéphane Jobard, ça pourrait également être compliqué d'aller marquer un (des?) buts. La faute à la fameuse défense à trois du MHSC, avec Hilton, Congré et normalement Pedro Mendes - blessé pour ce match. "Il a trois golgoths, trois mecs qui aiment la viande, analyse le technicien dijonnais. On sait qu'on va souffrir".

Des motifs d'espoir ? Au match aller, "on avait trouvé des espaces dans ce système un petit peu regroupé, se souvient Jobard. On avait marqué sur deux coups de pieds arrêtés. Il y a des choses à tenter, mais on n'aura pas le droit à l'erreur".

Il faudra qu'on soit dans un très bon jour pour aller chercher des points à Montpellier

Début du marathon

Ce match est le premier d'une série de cinq rencontres en deux semaines - avec le 8e de finale de Coupe de France contre Limonest mardi. "L'idée d'avoir la tête dans le guidon pendant trois semaines me va très bien", confie Stéphane Jobard. Le guidon, pour continuer de filer la métaphore la cycliste. La semaine dernière, l'entraîneur dijonnais avait parlé "d'étapes de montagne qui commencent". Avec un début à Montpellier, "le Galibier".