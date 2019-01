Ligue 1 (J21) | Objectif 30 points pour le Stade de Reims face à Nice (20 heures)

Reims, France

En s'appuyant uniquement sur les statistiques, cette opposition entre le Stade de Reims et l'OGC Nice a toutes les chances de se conclure par un match nul sans but, 0 à 0. Car ces statistiques justement sont assez similaire au niveau des défenses tout d'abord : Nice est la 3e défense du championnat avec 18 buts encaissés, les Rémois sont 4e avec 19 buts encaissés. Côté attaque, Nice est 20e et dernière attaque avec seulement 15 buts inscrits. Reims 19e et avant dernière attaque avec 16 buts inscrits. Deux équipes qui encaissent peu de buts et qui n'en marque pas beaucoup non plus, pas de quoi promettre une énorme spectacle et un score fleuve. Et d'insister un peu plus sur l'importance du premier but inscrit dans ce genre de match. Les Rémois auront toutefois l'ambition de remporter leur premier match de l'année en championnat et de bonifier le bon nul ramené de Lyon vendredi dernier. Et en cas de succès, Reims passerait devant Nice au classement (à la différence de but) et surtout atteindrait cette barre des 30 points. Ce qui mettrait sur une voie royale pour le maintien alors qu'il faudra très probablement entre 36 et 38 points pour se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison.

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO.



Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN Absents : Moussa DOUMBIA (épaule), Patrick BAHANACK (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Romain METANIRE (choix), Virgile PINSON (choix), Hyun-Jun SUK (reprise).

LE GROUPE | Les 19 joueurs du @StadeDeReims retenus pour la réception de @ogcnice ce samedi à 20 heures - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne à partir de 19h30 #SDROGCN#FBsportpic.twitter.com/N4ttFmOBJi — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 18, 2019

-

A SUIVRE EN DIRECT SUR FRANCE BLEU CHAMPAGNE-ARDENNE CE SAMEDI A PARTIR DE 19h30 -