Ligue 1 (J22) : Le Racing Club de Lens veut être plus consistant contre l'OM

Le Racing Club de Lens reçoit l'Olympique de Marseille ce samedi 22 janvier au stade Bollaert pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Face à un adversaire qui n'a perdu qu'un seul match à l'extérieur en championnat, les Sang et Or voudront poursuivre leur série de trois victoires en 2022.

Regarder le calendrier du Racing Club de Lens, c'est voir une belle série de trois victoires consécutives en 2022 (Le derby contre Lille en Coupe de France s'est conclu aux tirs-aux-buts). Mais ça cache des rencontres inégales. Contre Lille, il faut compter sur une égalisation de Seko Fofana à la 90'+5. Face à Rennes, c'est Wesley Saïd qui délivre les Sang et Or à la 89'. A Saint-Etienne, la première mi-temps était "dégueulasse" selon Florian Sotoca. Pour la réception de Marseille ce samedi 22 janvier, Lens devra être plus régulier, sous peine d'être puni par une équipe qui n'a plus perdu depuis un mois et demi.

La décla : "Il faut une première mi-temps plus consistante, sinon ça sera compliqué"

Jonathan Gradit, le défenseur lensois, le reconnaît : tout n'a pas été parfait début 2022. Même si, cette fois-ci, la pièce tombe du bon côté à chaque fois, contrairement à la fin 2021, on sent parfois le Racing Club de Lens sur le fil. "Comme tous les entraîneurs du monde, j'aimerais bien maitriser un match complètement", reconnait l'entraîneur Franck Haise. Mais pas besoin de s'affoler : "Je suis très heureux d'être à ce niveau là, de faire ce type de match contre Lille, Rennes, ou Marseille à l'aller. Se mettre au niveau de ces adversaires, je trouve que c'est déjà une très bonne chose. On travaille tous les jours mais ca reste du football, c'est pas une science exacte. Et parfois on y arrive pas."

Maîtriser des matchs du début à la fin en ligue 1, il y a peu d'équipes qui le font - Franck Haise

La stat : Marseille n'a encaissé qu'un but à l'extérieur depuis trois mois en Ligue 1

Les phocéens possèdent la meilleure défense du championnat, avec 16 buts encaissés après 20 match (le match reporté à Lyon n'a pas encore été joué). A l'extérieur particulièrement, l'OM est très performant et n'a perdu qu'un match de championnat. C'était déjà dans les Hauts-de-France, à Lille. La dernière fois que les Marseillais ont encaissé un but en déplacement, c'était le Niçois, Amine Gouiri, le 27 octobre.

La compo France Bleu Nord : Retour de Sotoca en pointe ?

Leca - Frankowski, Medina, Danso, Gradit, Clauss - Fofana, Doucouré - Saïd, Sotoca, Kakuta