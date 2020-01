Ligue 1 (J22) : DFCO-Brest, entre invincibilité à domicile et retour de Dall'Oglio

Dijon, France

Arriver à concilier la Coupe de France et la lutte pour le maintien en Ligue 1, c'est le défi du DFCO en ce moment. Dans ce contexte, Dijon reçoit Brest, samedi 1er février 2020, au Stade Gaston Gérard.

Le groupe dijonnais : la recrue Benzia n'est pas là - DFCO

Obtenir le maintien à domicile

Dijon, 17e, est invaincu à domicile en championnat depuis 8 rencontres. Brest est 14e, avec sept points d'avance sur les "Rouges". Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais, ne voit donc forcément dans ce match une rencontre contre un concurrent direct pour le maintien. "Brest est plutôt dans le ventre mou qu'en queue de classement, ils ont un beau matelas de points, explique le technicien dijonnais. Au delà du candidat direct, on se doit d'être performant à domicile". En revanche, pour lui, ça ne fait pas de doute : le maintien du club en L1 passera forcément par une deuxième partie de saison exemplaire à la maison.

Il faut qu'on insiste à domicile - Stéphane Jobard

Olivier Dall'Oglio de retour

La rencontre sera marquée par un retour : celui de l'ancien entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio, évincé en janvier 2019, et désormais entraîneur des bretons. Il a passé huit ans et demi en Côte-d'Or, en tant qu'adjoint et entraîneur n°1 entre 2012 et 2018. Si Stéphane Jobard s'attend à "une petite séquence émotion", il ne se leurre pas, ça n'aura aucune incidence sur le contenu du match. "Il est comme moi, il est compétiteur, détaille-t-il. Une fois dans l'enceinte du stade on ne pense qu'à une chose, battre l''adversaire".

