Ligue 1 (J22) | Le Stade de Reims à Guingamp pour un déplacement périlleux chez le dernier (20h)

Reims, France

C'est une équipe de Guingamp en mission sauvetage que les Rémois vont affronter ce samedi au Stade du Roudourou. Des Bretons derniers au classement qui n'ont plus de temps à perdre pour espérer se sauver en Ligue 1. Quatorze points séparent les deux équipes et les Rémois ont l'opportunité de s'éloigner un peu plus de la dernière place en cas de victoire dans les Côtes-d'Armor. Reims qui va aussi essayer de remporter son premier match de championnat de l'année 2019, après la désillusion de Nice la semaine dernière. Des Rémois qui enchainent les matches nuls et les bonnes performances, invaincus en championnat depuis le 5 décembre et une défaite à domicile face à Toulouse. Mieux, Reims n'a plus perdu à l'extérieur depuis début novembre, c'était à Saint-Etienne. Reims sait voyager, mais il va aussi falloir savoir gagner pour definitivement lancer cette deuxième partie de saison.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant EA Guingamp - Stade de Reims

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

: Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

: Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO.

: Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

: Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Moussa DOUMBIA (épaule), Ghislain KONAN (dos), Patrick BAHANACK (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Romain METANIRE (choix), Virgile PINSON (choix).

LE GROUPE | Les 19 joueurs retenus pour le déplacement du @StadeDeReims à @EAGuingamp - A noter le retour de Hyun-Jun Suk. #EAGSDR#FBsportpic.twitter.com/j0WakjNfW6 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 25, 2019

-

-