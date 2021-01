Ligue 1 (J22) | Le Stade de Reims à Strasbourg pour un duel d'équipes en forme (15h)

Le Stade de Reims et le RC Strasbourg-Alsace ont ce point commun qui fait aujourd'hui une part de leur réussite : ils n'ont pas paniqué lorsqu'au début de leur saison, ils fréquentaient les eaux troubles du classement de la Ligue 1, plus souvent dans les trois dernières places qu'au dessus de la ligne de flottaison. Mais la patience, le sang froid et aussi la progression, ont permis à ces deux formations de se sortir de cette zone de manière spectaculaire. Si l'on prend en compte les 5 derniers matches, Strasbourg et Reims ont chacun pris 10 points sur 15 possibles et visent maintenant l'entrée du top 10 pour s'éloigner encore plus de la zone de relégation. Pour cette rencontre en Alsace, David Guion pourra compter sur le retour de blessure de Valon Berisha, et le retour de suspension de Moreto Cassama. En revanche, Arber Zeneli et Marshall Munetsi sont toujours blessés. A noter la première apparition dans le groupe d'Alexis Flips, jeune joueur arrivé de Lille à l'intersaison.

