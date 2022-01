Ligue 1 (J22) : le Stade de Reims finit par craquer et s'incline lourdement face au PSG (0-4)

Paris était trop fort, et il n'y a pas grand chose à redire. Face au PSG en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Dans un Parc des Princes qui sonnait creux du fait de la limitation à 5000 spectateurs, les Rémois ont vite subi la pression d'une équipe parisienne sérieuse et investie. C'était sans compter l'engagement et la solidarité de Rémois concentrés. Et si Kylian Mbappé faisait souvent la différence en vitesse, Predrag Rajkovic restait plutôt serein sur sa ligne. Il n'en fallait pas plus aux Rémois pour s'enhardir. Intransigeant au milieu Azor Matusiwa offrait un volume intéressant au milieu de terrain et Maxime Busi et Thomas Foket se découvraient de plus en plus sur les ailes.

De quoi offrir à Bradley Locko puis Hugo Ekitiké l'occasion d'inquiéter Kaylor Navas. Mais les tentatives ne sont pas assez tranchantes pour imaginer une ouverture du score. Et tandis que les Rémois pensaient tenir les Parisiens à la pause, Andreaw Gravillon contrait Mauro Icardi à l'entrée de la surface. Marco Verratti hérite du ballon et adresse une frappe qui trompe le gardien champenois. Mené à la pause, les Marnais ne s'en remettront pas. Et les changements opérés par Oscar Garcia n'y changeront rien. Pire. Dion Lopy peine à trouver le rythme au sein d'un milieu parisien en maîtrise. Lancée, la machine parisienne mettra plusieurs fois au supplice la défense rémoise, jusqu'à ajouter trois buts supplémentaires. Lourd, mais pas scandaleux. Qu'importe, le Stade de Reims sera surtout attendu sur les quatre prochaines rencontres.

. -

A Paris (Parc des Princes), le Paris SG bat le Stade de Reims 4-0

Arbitre : Eric Wattelier

: Eric Wattelier Spectateurs : 5000

: 5000 Buts - Verratti (44e), Ramos (62e), Faes (67e, csc), Pereira (75e)

- Verratti (44e), Ramos (62e), Faes (67e, csc), Pereira (75e) Avertissements : aux Rémois Dion Lopy (56e)

: aux Rémois Dion Lopy (56e) Paris : Navas - Mendes, Ramos, Marquinhos, Kehrer, Danilo Pereira, Verratti (Herrera, 76e), Paredes, Di Maria (Messi, 63e), Mbappé (Draxler, 77e), Icardi. Entr. : Mauricio Pochettino

: Navas - Mendes, Ramos, Marquinhos, Kehrer, Danilo Pereira, Verratti (Herrera, 76e), Paredes, Di Maria (Messi, 63e), Mbappé (Draxler, 77e), Icardi. Entr. : Mauricio Pochettino Reims : Rajkovic – Locko, Abdelhamid, Faes, Gravillon, Foket (Cassama, 46e) - Matusiwa (Lopy, 46e puis Flips, 81e), Cajuste (Donis, 64e), Busi, Mbuku (Adeline, 58e) - Ekitiké. Entr. : Oscar Garcia

. -

. -

