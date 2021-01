Ligue 1 (J22) | Le Stade de Reims stoppe sa malédiction en Alsace en gagnant à Strasbourg (0-1)

A l'issue d'une rencontre équilibrée et ouverte, le Stade de Reims a remporté trois points précieux à Strasbourg, ce dimanche après-midi lors de la 22e journée de Ligue 1. Il a fallu attendre la 80e minute pour que Dereck Kutesa offre le but victorieux aux Champenois. Reims est désormais 12e.

14e et 15e avec le même nombre de points avant le coup d'envoi, Reims et Strasbourg figuraient parmi les meilleures équipes de ce début d'année 2021. Des dynamiques positives entrevues ce dimanche au stade de la Meinau, offrant un match ouvert et rythmé. Mais souvent en difficulté à Strasbourg ces dernières années, le Stade de Reims a cette fois été solide, et suffisamment réaliste, pour s'offrir enfin une victoire dans la capitale de l'Est.

Un succès qui aura mis du temps à se dessiner. Il aura fallu attendre dix minutes avant la fin du temps réglementaire pour voir le jeune Nathanaël Mbuku percuter côté droit et trouver Dereck Kutesa, à peine entré en jeu, dans la profondeur. L'attaquant suisse adresse une frappe que le gardien alsacien touche comme il peut. Le ballon monte haut dans les airs avant de retomber lentement dans les filets strasbourgeois. Quelques longues secondes de suspens pour un bonheur non dissimulé de Rémois récompensés de leurs efforts

Reims sauvé par les poteaux

C'est que les protégés de David Guion auraient pu marquer plus tôt si Boulaye Dia ne trouvait pas la transversale après avoir repris à bout portant un corner dévié par Wout Faes de la tête (28e). Un déboulé de Mathieu Cafaro (51e) et une reprise du bout du pied de Xavier Chavalerin (53e) auraient pu trouver aussi meilleur sort. Mérité donc, mais dur à encaisser pour des Strasbourgeois qui n'ont pas démérité. Mehdi Chahiri trouvait ainsi les gants de Predrag Rajkovic (10e) puis la transversale (30e). Un montant qui repoussait aussi la tentative d'Adrien Thomasson à l'aube du dernier quart d'heure. Dereck Kutesa, lui, aura confirmé la réussite maximale des Rémois en ce moment. Une victoire qui permet de trouver la 12e place et des horizons bien plus verdoyants qu'il y a quelques semaines.

A Strasbourg (stade de La Meinau), Reims bat Strasbourg 1-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Stéphanie Frappart

: Stéphanie Frappart But - Kutesa (80e)

- Kutesa (80e) Avertissements - Au Strasbourgeois Alexander Djiku (64e) ; aux Rémois Wout Faes (38e) Xavier Chavalerin (85e)

- Au Strasbourgeois Alexander Djiku (64e) ; aux Rémois Wout Faes (38e) Xavier Chavalerin (85e) Strasbourg : Kawashima - Carole, Djiku, Mitrovic, Caci - Liénard, Sissoko, Chahiri (Zohi, 64e), Thomasson (Bellegarde, 81e), Diallo, Ajorque. Entr. : Thierry Laurey

: Kawashima - Carole, Djiku, Mitrovic, Caci - Liénard, Sissoko, Chahiri (Zohi, 64e), Thomasson (Bellegarde, 81e), Diallo, Ajorque. Entr. : Thierry Laurey Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassamá, Chavalerin, Cafaro (Berisha, 79e) - Doumbia (Kutesa, 73e), Mbuku (Touré, 89e), Dia. Entr. : David Guion

