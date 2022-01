Ligue 1 (J22) | Le Stade de Reims va tenter de relever la tête face au Paris Saint-Germain (20h45)

Ce n'est pas forcement l'adversaire idéal pour se relancer. Même si le Stade de Reims a souvent mis en échec l'ogre parisien, ce Paris Saint-Germain là en pleine préparation de son 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (15 février) semble intouchable. Pourtant, le Stade de Reims a bien besoin de sortir de cette mauvaise spirale, au moins dans le jeu. Si la situation au classement n'inspire pour l'instant pas d'inquiétudes (voir ci-dessous), le jeu proposé depuis le début de l'année est insuffisant, parfois médiocre. Que ce soit en Coupe de France ou lors des deux premiers match de championnat de l'année face à Clermont et Metz. Dimanche dernier après le revers face aux Messins, les Rémois semblaient touchés. Cette semaine a permis de se remettre au travail. Les retours d'Azor Matusiwa, Hugo Ekitike et Moreto Cassama vont emmener un peu de fraicheurs dans ce groupe il est vrai décimé par les absences. Et finalement, c'est sans pression et en total outsider que les Rémois vont aborder ce rendez-vous face au Paris Saint-Germain, un statut qui leur ira certainement mieux...

LE GROUPE