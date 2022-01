Ligue 1 (J22) : Lille doit s'imposer à Brest pour retrouver les sommets de la L1

Lille se déplace en Bretagne ce samedi après-midi. A 17H les nordistes affrontent Brest avec en tête l'idée de signer un 10ème sans victoire qui pourrait leur permettre de continuer leur remontée au classement de la L1. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord.

Pour ce match, Jocelyn Gourvennec, qui sera sorti de son isolement après avoir été testé positif à la Covid 19, pourra compter pour la première fois dans son groupe sur Hatem Ben Arfa, officiellement lillois depuis mercredi. Il retrouvera également Benjamin André, suspendu contre Lorient. Les lillois savent que l'idéal serait de s'imposer pour recoller avec les premières équipes du classement, que sont Nice, Marseille et Rennes (Le PSG étant hors concours).

La décla : Ben Arfa présent dans le groupe

En conférence de presse, en veille de match Jocelyn Gourvennec a été rassurant sur l'état physique de sa dernière recrue: " Hatem Ben Arfa est un joueur un peu spécial. Aujourd'hui sur la durée d'un match ce sera compliqué pour lui. Mais il est dans le groupe. Depuis hier il s'entraîne avec ses coéquipiers, il est très dynamique, très à l'aise.

Ben Arfa aura 35 ans le 7 mars prochain Il va porter les couleurs de son 7ème club en L1 Il a joué son dernier match de L1 le 2 mai dernier contre Rennes (1-0) Il a inscrit son dernier but en L1 le 6 décembre 2020 contre Brest (1-0) Il a disputé 234 matchs de L1, 84 en Premier League et 5 matchs de Liga

Les premiers pas lillois de Ben Arfa Copier

Le joueur à suivre : Amadou Onana pour le présent et le futur

Le milieu de terrain défensif belge a gagné ses dernières semaines ses galons de titulaire, débutant les 3 dernières rencontres du LOSC dans un poste axial. Un statut qui a contraint Jocelyn Gourvennec à décaler Renato Sanches dans le couloir droit. C'est dire l'importance qu'a pris ces dernières semaines le capitaine de la sélection espoir belge. Auteur d'un doublé lors du derby le 4 janvier, Onana a fait d'énormes progrès. Plus efficace dans la récupération du ballon, il a montré de grandes qualités dans le jeu de projection vers l'avant.

La stat : Lille intouchable depuis fin octobre

Le LOSC ne perd plus depuis de longues semaines en Ligue 1. Lille n'a plus connu l'échec depuis le 29 octobre et une défaite concédée dans les derniers instants du match face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Invaincu depuis 9 matchs en Ligue 1, le LOSC a remporté 4 de ses 6 derniers matchs de championnat. C’est autant que lors de ses 15 premières rencontres disputées cette saison.

La compo "France Bleu Nord" : faire souffler quelques cadres ?

Grbic - Djalo Fonte Botman Gudmundsson - Gomes André Xeka Bamba - David Weah