Ligue 1 (J22) - Michel Der Zakarian : "Un mois et demi sans gagner, c'est trop long pour moi"

Montpellier, France

Dans sa course à l'Europe, le Montpellier Hérault voit le haut du classement s'éloigner tout doucement. Sixième avec un match en mois, la réception de Caen ce dimanche au stade de la Mosson prend déjà des allures de tournant avant d'entamer un mois de février chargé. L'entraîneur Michel Der Zakarian aimerait bien retrouver "le gout de la victoire" près de deux mois après le dernier succès en Ligue 1 (victoire 2-1 à Monaco le 1er décembre).

"Il faut l'emporter contre Caen, ça fait un mois et demi qu'on a pas gagné et c'est trop loin pour moi"

La loi des séries

Les footballeurs montpelliérains restent sur deux nuls de suite (à Dijon et à Rennes) en championnat. Faut-il y voir un lien ? Depuis le début de l'année 2019, l'attaque pailladine est en berne avec un seul but marqué en quatre rencontres toutes compétitions confondues. L'attaquant Andy Delort est sans doute le symbole de cette inefficacité. Le co-meilleur buteur du club (sept réalisations) en championnat ne marque plus depuis deux mois et son doublé contre Rennes à la Mosson.

Montpellier-Caen, match à suivre en direct

Rendez-vous dès 14h30 depuis le stade de la Mosson avec Romain Berchet et Manu Lonjon.