Ligue 1 (J22) - Montpellier bat Caen (2-0), une semaine avant le derby à Nîmes

Le joie de Gaëtan Laborde après son but contre Caen au stade de la Mosson

Montpellier, France

Montpellier gagne enfin en 2019. Les footballeurs héraultais ont mis fin à une série de cinq rencontres sans succès en championnat. Le MHSC s'est imposé ce dimanche au stade de la Mosson contre Caen (2-0). Timing parfait avant de préparer le derby retour dans pile une semaine à Nîmes. Montpellier remonte à la 6e place au classement.

Les buts

Montpellier a ouvert le score à la 51e minute grâce au huitième but cette saison de Gaëtan Laborde. L'attaquant pailladin est venu reprendre de la tête une frappe détournée de Damien Le Tallec. Le MHSC doublera la mise neuf minutes plus tard après un but contre son camp du défenseur caennais Paul Baysse (59e).

Nicollin dans le vestiaire à la pause

Après une première période bien terne, les footballeurs montpelliérains sont revenus sur le terrain avec de meilleurs intentions. Les mots du président on peut être fait basculer la rencontre. Laurent Nicollin a en effet pris la parole dans le vestiaire pailladin à la pause pour remobiliser ses troupes.

Les premières minutes de Ristic

Mihailo Ristic a connu ses premières minutes en Ligue 1 sous le maillot du Montpellier Hérault. Le jeune défenseur serbe de 23 ans est entré en jeu à la 90e pour remplacer Florent Mollet. Ristic est arrivé cet hiver dans l'Hérault en provenance du Sparta Prague.

